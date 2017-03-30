Кольцово перешло на летнее расписание
КОЛЬЦОВО, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. Международный аэропорт Кольцово перешел на
КОЛЬЦОВО, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. Международный аэропорт Кольцово перешел на
Пассажирам Кольцово будут доступны более трех десятков туристических морских и экскурсионных направлений дальнего зарубежья, среди них: Болгария, Греция, Испания, Черногория, Италия и многие дргуие.
«Главной особенностью предстоящего лета можно назвать возвращение в расписание некогда самого популярного у россиян морского направления — Турции. О точном количестве перевозчиков и частоте выполнения рейсов говорить рано, но, судя по активности авиакомпаний и туристических операторов, в Анталью и Даламан они планируют перевезти не меньшее количество путешественников, чем на российские черноморские курорты, — отмечают в
Рейсы в эту страну, помимо российских перевозчиков, будут выполнять четыре турецких: Turkish Airlines, Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.
В новом направлении будут совершать полеты «Уральские авиалинии», с 28 мая они будут летать на Сицилию.
«Об ожиданиях рынка относительно предстоящего лета говорит и то, что в ряде случаев на популярных направлениях авиакомпании приняли решение изменить тип используемых воздушных судов с узкофюзеляжных на широкофюзеляжные», — пояснят в
Кроме того, сохранится большой выбор рейсов на черноморские курорты.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», турецкая авиакомпания Corendon Airlines с середины апреля начнет совершать рейсы между Екатеринбургом и Антальей.