Кольцово перешло на летнее расписание

Пассажирам Кольцово будут доступны более трех десятков туристических морских и экскурсионных направлений дальнего зарубежья, среди них: Болгария, Греция, Испания, Черногория, Италия и многие дргуие.

«Главной особенностью предстоящего лета можно назвать возвращение в расписание некогда самого популярного у россиян морского направления — Турции. О точном количестве перевозчиков и частоте выполнения рейсов говорить рано, но, судя по активности авиакомпаний и туристических операторов, в Анталью и Даламан они планируют перевезти не меньшее количество путешественников, чем на российские черноморские курорты, — отмечают в пресс-службе аэропорта.

Рейсы в эту страну, помимо российских перевозчиков, будут выполнять четыре турецких: Turkish Airlines, Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal.

В новом направлении будут совершать полеты «Уральские авиалинии», с 28 мая они будут летать на Сицилию.

«Об ожиданиях рынка относительно предстоящего лета говорит и то, что в ряде случаев на популярных направлениях авиакомпании приняли решение изменить тип используемых воздушных судов с узкофюзеляжных на широкофюзеляжные», — пояснят в пресс-службе воздушного порта.

Кроме того, сохранится большой выбор рейсов на черноморские курорты.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», турецкая авиакомпания Corendon Airlines с середины апреля начнет совершать рейсы между Екатеринбургом и Антальей.