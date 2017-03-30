В Перми продолжат реконструкцию набережной

Пермякам было предложено выбрать место, которое необходимо обустроить в этом году. В итоге, 58 голосов из 157 было отдано в пользу продолжения реконструкции городской набережной.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на участке от насосной станции до Коммунального моста планируется обновить покрытие променадной части, освещение, отремонтировать пешеходный тоннель, а также установить малые архитектурные формы. В ближайшее время архитектурный концепт выбранного места отдыха планируется обсудить с общественностью, проведя фокус-группы.

Отметим, всего жители города предложили 36 различных вариантов мест для благоустройства. Ряд заявок от жителей были посвящены скверу им. Розалии Землячки и скверу по улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2, которые уже вошли в планы благоустройства на 2017−2018 годы за счет городского бюджета. Так, реконструкция сквера им. Розалии Землячки стартует уже в этом году и рассчитана на два года. В ходе реконструкции будет восстановлен и фонтан.

Для создания сквера по улице Гашкова, 20 сейчас разрабатывается проектная документация, в этом году начнутся подготовительные работы, а активное строительство запланировано на 2018 год.