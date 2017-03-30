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13:09 (мск), источник: Tengrinews

В каких регионах РК жители имеют наибольший доход

В четвертом квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 741 тенге.

Источник: Tengrinews

В IV квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 741 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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«Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в четвертом квартале 2016 года составили 80 741 тенге и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10,7 процента. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 9,5 процента, в реальном выражении денежные доходы населения увеличились на 1,1 процента», — говорится в сообщении.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в IV квартале 2016 года отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.

Регионами с самыми низкими доходами остаются Южно-Казахстанская и Жамбылская области, величина доходов населения которых составляет 53,0−58,9 процента от республиканского уровня.

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в IV квартале 2016 года составила 3,3 раза (в IV квартале 2015 года — 4,2 раза).

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