В каких регионах РК жители имеют наибольший доход
В четвертом квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 741 тенге.
В четвертом квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 741 тенге.
В IV квартале 2016 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 80 741 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
«Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в четвертом квартале 2016 года составили 80 741 тенге и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10,7 процента. При росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 9,5 процента, в реальном выражении денежные доходы населения увеличились на 1,1 процента», — говорится в сообщении.
Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в IV квартале 2016 года отмечается в Атырауской области, где показатель превысил среднереспубликанский уровень в 1,7 раза.
Регионами с самыми низкими доходами остаются
Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в IV квартале 2016 года составила 3,3 раза (в IV квартале 2015 года — 4,2 раза).