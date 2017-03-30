Свердловская область за 2016 г получила 84 млрд рублей НДФЛ

«98% от этой суммы приходится на те суммы налогов, которые перечисляют налоговые агенты, то есть с удержанных из доходов физических лиц. Остальная сумма приходится на тех лиц, которые декларируют свои доходы, и иностранных граждан, которые уплачивают фиксированные авансовые платежи», — сказала она.

По словам Л. Исаевой, около 102 тыс. граждан подали декларации, чтобы воспользоваться социальными налоговыми вычетами. Сумма вычета по ним составила 4 млрд рублей. С 2016 года налогоплательщики впервые смогли воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами.

«Такие вычеты заявило 402 человека, сумма вычета составила 127 млн рублей. Но это только начало», — отметила замруководителя УФНС.

Л. Исаева добавила, что возросла активность жителей в декларировании отдельных видов доходов. В частности, доходы от продажи имущества задекларировали 42 тыс. налогоплательщиков (рост на 4%).

За два месяца 2017 года налоговые органы приняли уже более 83 тыс. деклараций о доходах за 2016 год, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь и.о. начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Свердловской области Сергей Барышников сообщил, что новая декларационная компания 2017 года существенно отличается от прошлогодних компаний.

«Главная особенность в том, что в этом году не требуется предоставлять налоговые декларации тем, кто получал доход от налоговых агентов и с этих доходов агент налог не удержал», — уточнил он. Заместитель министра финансов Свердловской области Людмила Пономарева отметила, что в консолидированный бюджет региона в прошлом году поступило 220 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом поступления возросли на 20 млрд. При этом также возрос налог на доходы физлиц — на 2 млрд рублей.

«Тенденция в этом году сохраняется. За два месяца текущего года у нас поступило в целом налогов 22,6 млрд рублей», — сказала она. По словам Л. Пономаревой, в этом году сбор налогов планируется увеличить на 3%.