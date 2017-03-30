Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
РФ поддержала «нового Каддафи»: СМИ о тревоге НАТО
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
12:19 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская область за 2016 г получила 84 млрд рублей НДФЛ

Екатеринбург. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Объем поступления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) в Свердловской области за 2016 год составил 83,9 млрд рублей, сообщила заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге.

«98% от этой суммы приходится на те суммы налогов, которые перечисляют налоговые агенты, то есть с удержанных из доходов физических лиц. Остальная сумма приходится на тех лиц, которые декларируют свои доходы, и иностранных граждан, которые уплачивают фиксированные авансовые платежи», — сказала она.

По словам Л. Исаевой, около 102 тыс. граждан подали декларации, чтобы воспользоваться социальными налоговыми вычетами. Сумма вычета по ним составила 4 млрд рублей. С 2016 года налогоплательщики впервые смогли воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами.

«Такие вычеты заявило 402 человека, сумма вычета составила 127 млн рублей. Но это только начало», — отметила замруководителя УФНС.

Л. Исаева добавила, что возросла активность жителей в декларировании отдельных видов доходов. В частности, доходы от продажи имущества задекларировали 42 тыс. налогоплательщиков (рост на 4%).

За два месяца 2017 года налоговые органы приняли уже более 83 тыс. деклараций о доходах за 2016 год, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь и.о. начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Свердловской области Сергей Барышников сообщил, что новая декларационная компания 2017 года существенно отличается от прошлогодних компаний.

«Главная особенность в том, что в этом году не требуется предоставлять налоговые декларации тем, кто получал доход от налоговых агентов и с этих доходов агент налог не удержал», — уточнил он. Заместитель министра финансов Свердловской области Людмила Пономарева отметила, что в консолидированный бюджет региона в прошлом году поступило 220 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом поступления возросли на 20 млрд. При этом также возрос налог на доходы физлиц — на 2 млрд рублей.

«Тенденция в этом году сохраняется. За два месяца текущего года у нас поступило в целом налогов 22,6 млрд рублей», — сказала она. По словам Л. Пономаревой, в этом году сбор налогов планируется увеличить на 3%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тариф "Платона" будет повышен на 25% с 15 апреля
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Генпрокуратура РФ предложила проверять расходы бывших чиновников
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова
Курс доллара к рублю обновил минимум года
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Глава Amazon вышел на 2-е место в списке богатейших людей мира
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Создатели фильма «Оно» показали жуткого клоуна в первом трейлере Новая версия хоррора по роману Кинга обзавелась первым видео
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь