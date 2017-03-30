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14:04 (мск), источник: АиФ Казань

Татфондбанк начал принимать требования кредиторов

Татфондбанк с 30 марта начал принимать требования кредиторов, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Источник: Аргументы и факты

«Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом «Татфондбанк» извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.

Кредиторы могут обратиться с заявлениями в 62 офиса по всей России.

По словам председателя группы пострадавших клиентов ТФБ и Интехбанка Александры Юмановой, общий кредиторский пул уже формирует инициативная группа вкладчиков. На данный момент собраны требования на сумму 3 млрд рублей.

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