Большое новоселье: В Керчи 80 семей получили ключи от новеньких квартир

Безусловно, «Комсомолка» решила посмотреть, на что меняют свое привычное жилье керчане, а потому отправилась на место строительства моста.

В Керчи идет массовое переселение. Сразу 80 семей поменяли комнаты в бараках на новенькие квартиры в трехэтажных домах. Все эти люди, которые сегодня забирают последние вещи из Цементной Слободки и перевозят их на улицу Героев Сталинграда, стали участниками программы расселения из санитарно-защитной зоны Крымского моста.

— Дочка спрашивает: «Бабушка, мама, ковер не будите вешать в новой квартире?», — вспоминает Александра Лысенко домашние беседы. — А я говорю: «Нет, повешу». «Я, говорит, не дам, потому что новая квартира красивая будет, будут кругом обои, и не модно». Ну не знаю, посмотрим… Я очень жду переезда в новую квартиру, потому что столько много лет — с 1959 я жила в таких условиях.

Пока молодежь лихо собирала чемоданы, старшее поколение задумалось, что называется, наперед. Может, накопились старые вещи, и в новую жизнь их не надо перевозить?

— Пойдемте, я вам второй этаж покажу, — зовет сосед Светланы Сергей Анатольевич. — Вот печка. А вот стены. Видите, какие щели? Соседка просила не курить, а то весь дым к ней в комнату идет. Слава Богу, мы тут некурящие. Такие дыры, можно даже зубную пасту соседям передавать, не вставая с кровати.

— Воды у нас здесь не было, — встречает нас во дворе Светлана Браун. — Колодец был. Поэтому вон стоят ведерочки, вот стоит бак. Санузел на улице. Это и есть наши «любимые» удобства. А в новых квартирах все это будет. Уголь и дрова можно позабыть.

Сперва мы приехали в Цементную Слободку. Впечатления были разные. С одной стороны, людям, наверное, жаль покидать это место. Только представьте, из окна — море, а прямо в ста метрах от дома «стройка века». Ежедневно можно собственными глазами наблюдать, как возводится грандиозный транспортный переход. Но это единственный плюс… Дома, в которых здесь жили люди, очень старые, постройки 50-ых годов разваливаются на глазах.

Условия и правда нечеловеческие. Уже 21 век, а кто-то до сих пор с коромыслом, дровами, и туалетом на улице. А когда дети есть….

На чемоданах.

По очереди люди стали загружать свои вещи в грузовые машины. Кто-то выносил потрепанные временем диваны, другие выволакивали шкафы и стулья, третьи — закручивали ковры.

Наконец, переезд начался….

— Более 15 семей уже переехали в свои новые квартиры, уже заселились и ночевали здесь, — рассказал «КП» внештатный советник Главы Крыма Рустэм Боженко, который уже ждал нас возле двух новых трехэтажек на улице Героев Сталинграда. — Больше 40 семей получили ключи и сейчас в процессе переезда.

Интересно, заглянем к кому-нибудь в гости… Перед нами два дома, а в них одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от 28 до 56 «квадратов». В них выполнена чистовая отделка, установлены окна, все двери, сантехника, проведено автономное отопление, обустроены балконы, даже линолеум на полу и обои на стенах.

— В бараке у меня была маленькая печечка, а сейчас посмотрите, — хорошая газовая духовка большая. Автономное отопление, котел двухконтурный. Счетчики вот газовые. Все сделано, как положено, — показывает свою новую двухкомнатную квартиру Валентина Казакова. — Я уже сегодня буду здесь ночевать. Район хороший, расположение квартиры удачное, солнечная сторона, комната большая.

Кстати, первая увидела жилье не сама хозяйка!

— Коты в эту квартиру вошли первые, это на удачу, — смеется женщина, показывая под ванную. — Правда, боятся пока выходить, под ванной прячутся. Но ничего, привыкнут. Мне все нравится, я зашла в готовую квартиру, мне ничего больше здесь делать не надо. Значит так, котов и фикусы я уже привезла, осталось только основную мебель довезти.

Подъехала и Светлана Браун, которая еще пару часов назад показывала нам дом барачного типа. Осмотрев квартиру, решила, что мебель всю новую теперь придется покупать.

— Мы уже примерно с мужем распланировали. Здесь будет наша спальня, здесь мы планируем зал, поставим здесь диван, телевизор и успокоимся. А здесь детская комната будет Ксюшенькина. Как раз друзья будут под боком кричать, вызывать ее. А там у нас кухня, — мечтает Светлана.

На территории новостроек есть детская игровая площадка и другие объекты, необходимые для комфортного проживания людей. В шаговой доступности расположена автобусная остановка, есть магазины.

— Здесь садик близко, и школа близко, остановка есть, — радостно сообщила нам Юлия Валиулина. — И деток больше. И красиво здесь. Площадка, конечно, яркая, красивая. И песочница, и качели. Дети — радостные.

Причем рады не только дети переселенцев, но и ребята из соседних домов.

А еще буквально в ста метрах от новостроек работает строительная техника. Уже скоро здесь будет проложена новая трасса — это подход к Крымскому мосту.

Есть проблема! Не ожидали?

Где вы видели, чтобы все без исключения люди были довольны? Как оказалось, не все так радужно. «Комсомолка» узнала о нюансах, которые смутили людей.

— Вы видели, сколько здесь розеток? — возмущалась женщина, осматривая новую квартиру. — Вот зачем мне столько?

Мы хотели предложить спрятать парочку из них за диваном или шкафом, а потом махнули рукой — сами разберутся. Освоятся, привыкнут.

— Вот куда ж я теперь свои нарциссы дену? — сетовала другая.

— Какие нарциссы? — удивились мы.

— Те, что росли у меня на Цементной Слободке.

Посмотрев на зеленые газоны возле нового дома и только что посаженные ели, мы чуть растерялись, а потому и здесь промолчали.

Подобные недоразумения были еще, обо всех теперь и не вспомнишь, но Сергей Анатольевич рассмешил нас больше всех.

— Меня обманули! — громко заявил он, чтобы слышали все журналисты. — У меня семья большая: два сына и три дочки. У нас было две двухкомнатные квартиры. А нас обманули. Обманули, понимаете? Вместо двух двухкомнатных дали две трехкомнатные. Так по квадратуре получилось… Приятно, конечно. Но все равно ж обман?

К слову, мужчина со своей семьей проживал на Цементной Слободке 10 лет, сам он из Украины.

— Из окна я видел, как строится мост. Показывал его родственникам, которые на Украине остались. Они в отличие от остальных украинцев верят, что мост существует!