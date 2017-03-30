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13:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Магазинов в Волгоградской области гораздо больше, чем покупателей

В 2016 году количество магазинов в Волгоградской области стало выше, чем необходимо по нормативу, сообщает областной комитет промышленности и торговли.

ВДТВ стало известно, что в сфере торговли функционируют более 18,5 тысяч объектов розничной торговли. 5,9 тысяч — нестационарные торговые объекты. В частности, НТО по продаже печатной продукции — 456 объектов при нормативе 382 объекта; по продаже продукции общественного питания — 446 объектов при нормативе 229 объектов; по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции — 3362 объекта при нормативе 2068 объектов.

12,5 тысяч единиц стационарных торговых объектов в Волгоградской области, это на 2,5 тысячи превышает норматив. На тысячу жителей области приходится 612,4 м² стационарных объектов при нормативе 417,9 м².

36 розничных рынков с общим количеством 12,5 тысяч торговых мест действуют в регионе, что на 5,6 тысяч мест выше установленной нормы, и 600 мест для организации ярмарок с общим количеством торговых мест более 22 тысяч. Однако перечень мест для проведения ярмарок, утвержденный облпромторгом, предполагает общее число мест для организации выездной торговли немногим более 150 единиц.

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