«Зенит-Арену» достроят в последний день марта
Окончательный срок завершения строительства назвали власти Петербурга.
Окончательный срок завершения строительства назвали власти Петербурга.
Власти
По его словам, завтра генподрядчик, компания «Метрострой», направит уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Тогда госконтракты будут полностью завершены.
ИА «Невские новости» напоминает, что в эксплуатацию стадион был сдан еще 29 декабря прошлого года. Однако к тому времени были завершены не все работы. Кроме того, комиссия выявила технические неполадки.
Общая стоимость стадиона, на котором будут проведены матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, составляет около 43 млрд рублей.