«Зенит-Арену» достроят в последний день марта

Власти Санкт-Петербурга назвали день, когда будет завершено строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Это произойдет 31 марта, заявил вице-губернатор Игорь Албин, который курирует ход работ.

По его словам, завтра генподрядчик, компания «Метрострой», направит уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Тогда госконтракты будут полностью завершены.

ИА «Невские новости» напоминает, что в эксплуатацию стадион был сдан еще 29 декабря прошлого года. Однако к тому времени были завершены не все работы. Кроме того, комиссия выявила технические неполадки.

Общая стоимость стадиона, на котором будут проведены матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, составляет около 43 млрд рублей.