Волгоградские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Специалисты «Волгоградэнерго» работают в режиме повышенной готовности в связи с установившимися погодными условиями.
Специалисты «Волгоградэнерго» работают в режиме повышенной готовности в связи с установившимися погодными условиями.
«В настоящее время проводятся послеаварийные осмотры электроустановок, пострадавших от негативного воздействия стихии», — сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель группы по связям с общественностью ПАО «МРСК-Юга» — «Волгоградэнерго» Лилия Кантур.
Напомним, что в среду днем, 29 марта, в результате порывистого ветра произошли обрывы и схлесты проводов на линиях электропередачи в сети 6−10 кВ северных и