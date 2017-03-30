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13:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Специалисты «Волгоградэнерго» работают в режиме повышенной готовности в связи с установившимися погодными условиями.

Источник: Аргументы и факты

«В настоящее время проводятся послеаварийные осмотры электроустановок, пострадавших от негативного воздействия стихии», — сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» представитель группы по связям с общественностью ПАО «МРСК-Юга» — «Волгоградэнерго» Лилия Кантур.

Напомним, что в среду днем, 29 марта, в результате порывистого ветра произошли обрывы и схлесты проводов на линиях электропередачи в сети 6−10 кВ северных и северо-восточных районов Волгоградской области. К 20:30 специалисты устранили неполадки и восстановили электроснабжение основной сети.

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