Снос расселенных домов в зоне строительства моста в Крым начнут в апреле

Восемь керченских домов постройки 50-х годов прошлого века попали в санитарно-защитную зону строительства моста через пролив, они мешают возведению автоподхода — многополосной дороги от моста к трассе «Таврида». В них проживало 83 семьи, всего 185 человек. Все они в эти дни переезжают в новые благоустроенные квартиры в двух трехэтажных домах. В четверг новостройки осмотрел глава республики Сергей Аксенов, который пообщался с новоселами.

«Процесс у подрядчика в плане с 1 апреля. Уже подготовительные работы идут, земляные работы полным ходом. В апреле мы уже увидим в Цементной слободке качественные изменения», — сообщил Аксенов.

Генеральный подрядчик строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО «ВАД». Эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства автомобильной трассы «Таврида», которая соединит автоподход с основными городами полуострова. Сумма контракта на строительство автомобильного подхода длиной 8,6 километра от трассы «Таврида» к возводимому через Керченский пролив мосту составит 7,1 миллиарда рублей.