Снос расселенных домов в зоне строительства моста в Крым начнут в апреле
КЕРЧЬ, 30 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Демонтаж восьми расселенных домов так называемой Цементной слободки в Керчи, попавших в
КЕРЧЬ, 30 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Демонтаж восьми расселенных домов так называемой Цементной слободки в Керчи, попавших в
Восемь керченских домов постройки 50-х годов прошлого века попали в
«Процесс у подрядчика в плане с 1 апреля. Уже подготовительные работы идут, земляные работы полным ходом. В апреле мы уже увидим в Цементной слободке качественные изменения», — сообщил Аксенов.
Генеральный подрядчик строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО «ВАД». Эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства автомобильной трассы «Таврида», которая соединит автоподход с основными городами полуострова. Сумма контракта на строительство автомобильного подхода длиной 8,6 километра от трассы «Таврида» к возводимому через Керченский пролив мосту составит 7,1 миллиарда рублей.