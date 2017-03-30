В «Храброво» рассказали об увеличении риска отмены рейсов из-за реконструкции ВПП

«Аэропорт “Храброво” до начала проведения первого этапа реконструкции ВПП имел I категорию ICAO. Это значит, что допускалась посадка при дальности видимости на ВПП не менее 550 метров (или метеорологической дальности видимости не менее 800 метров) и высоте принятия решения не менее 60 метров. На сегодняшний день посадочная категория I с аэродрома снята. Таким образом, изменились параметры метеоминимума для аэродрома. Теперь допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 1200 метров и минимальной высоте снижения не менее 120 метров», — пояснила помощник генерального директора АО «Аэропорт “Храброво”» по связям с общественностью Наталья Грицун.

По ее словам, в том числе по этой причине в условиях ухудшения видимости в среду после 19:00 самолеты не смогли совершить посадку в аэропорту и были отправлены на запасные аэродромы. «Отмененные рейсы были перенесены на утро четверга. По состоянию на 10:00 часов все отмененные рейсы прибыли и были отправлены», — уточнила Наталья Грицун.