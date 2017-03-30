Воронежский мехзавод выпустил 71 дефектный двигатель для «Протона-М»

Специалисты Воронежского механического завода (ВМЗ) переберут 71 дефектный двигатель для ракет-носителей «Протон-М», со ссылкой на гендиректора научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова сообщило РИА Новости в четверг, 30 марта. Бракованные двигатели выпускали с 2015 года.

По словам Игоря Арбузова, на ВМЗ нарушались правила хранения припоя и контроль над передвижением материалов на предприятии в процессе производства. При этом сотрудники завода в 2015 году выявили недостачу партии одной из марок припоя, но «подписали акты списания и не стали вникать, куда девался списанный припой нужной марки».

— Поразительно, что все это было ясно еще в 2015 году. Уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако халатное отношение к своему делу на заводе позволило зайти проблеме очень далеко, и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах. А закончилась эта история только в январе 2017 года. Поэтому полагаю, что все двигатели, выпущенные для «Протонов» с начала 2015 года, могут иметь значительные проблемы и должны быть перебраны, — рассказал Игорь Арбузов в интервью изданию.

Специалисты мехзавода переберут 71 двигатель для «Протона-М» в 2017 и 2018 годах.

Контекст

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» в январе 2017 года Поводом стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателях нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния).

После решения «Роскосмоса» Воронеж посетил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Чиновник назвал причинами некачественной сборки двигателей ракет-носителей «Протон-М» слабую культуру производства на воронежском мехзаводе и низкую зарплату работников.

Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу в первоочередном порядке внести в правительство РФ предложения по «скорейшей модернизации Воронежского мехзавода». ВМЗ решили перевести под управление НПО «Энергомаш» в первой половине 2017 года. Мера должна помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона».