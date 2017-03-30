Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Что будет после выхода Великобритании из ЕС
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Российскую военную технику сожгут – СМИ
РФ поддержала «нового Каддафи»: СМИ о тревоге НАТО
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Генерал МВД назвал полицию Москвы «разношерстной бандой» - СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский мехзавод выпустил 71 дефектный двигатель для «Протона-М»

Нарушения при сборке вскрылись еще в 2015 году.

Специалисты Воронежского механического завода (ВМЗ) переберут 71 дефектный двигатель для ракет-носителей «Протон-М», со ссылкой на гендиректора научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова сообщило РИА Новости в четверг, 30 марта. Бракованные двигатели выпускали с 2015 года.

По словам Игоря Арбузова, на ВМЗ нарушались правила хранения припоя и контроль над передвижением материалов на предприятии в процессе производства. При этом сотрудники завода в 2015 году выявили недостачу партии одной из марок припоя, но «подписали акты списания и не стали вникать, куда девался списанный припой нужной марки».

 — Поразительно, что все это было ясно еще в 2015 году. Уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако халатное отношение к своему делу на заводе позволило зайти проблеме очень далеко, и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах. А закончилась эта история только в январе 2017 года. Поэтому полагаю, что все двигатели, выпущенные для «Протонов» с начала 2015 года, могут иметь значительные проблемы и должны быть перебраны, — рассказал Игорь Арбузов в интервью изданию.

Специалисты мехзавода переберут 71 двигатель для «Протона-М» в 2017 и 2018 годах.

Контекст

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» в январе 2017 года Поводом стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателях нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния).

После решения «Роскосмоса» Воронеж посетил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Чиновник назвал причинами некачественной сборки двигателей ракет-носителей «Протон-М» слабую культуру производства на воронежском мехзаводе и низкую зарплату работников.

Дмитрий Рогозин поручил Роскосмосу в первоочередном порядке внести в правительство РФ предложения по «скорейшей модернизации Воронежского мехзавода». ВМЗ решили перевести под управление НПО «Энергомаш» в первой половине 2017 года. Мера должна помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бобровские школьники собрали 31 тыс рублей на памятник земляку
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь