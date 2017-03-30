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13:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстан съедутся IT-специалисты более чем из 10 стран мира

(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстан для участия в российском форуме по управлению Интернетом RIGF-2017 съедутся IT-специалисты из более чем 10 стран мира. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев.

Источник: ИА Татар-информ

8-й по счету российский форум по управлению интернетом RIGF-2017 впервые будет проходить в Татарстане. 7 апреля он стартует в Университете Иннополис. Это крупнейшее мероприятие в Восточной Европе и СНГ, посвященное обсуждению наиболее значимых и актуальных вызовов и решений в сфере координации процессов развития Всемирной сети. В форуме, который пройдет в городе Иннополис, примет участие рекордное количество международных экспертов.

«Это особенность России: мы расположены на двух континентах, и к нам и из Азии, и из Европы приезжают гости. И кстати, у всех очень разный подход к информационной безопасности. Так, азиатский подход — это упор на обучение. Европа в свое время делала упор на защитные технологии, но тоже поняла, что помимо защиты надо и обучать», — отметил в ходе своего выступления директор координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев.

Форум RIGF-2017 организован координационным центром национального домена сети Интернет при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Участники форума обсудят и наметят стратегические пути развития российского сегмента сети Интернет в контексте текущих дискуссий о будущей архитектуре системы управления глобальным Интернетом. Во время форума будут организованы секции, посвященные вопросам информационной безопасности, региональным аспектам управления Интернетом, вопросам международного сотрудничества и технологическим инновациям. Эксперты из России, Китая, США и стран Европы обсудят, кто должен принимать более активное участие в глобальном управлении Интернетом и как можно привлечь новых заинтересованных лиц.

«Мы очень рады принимать в Татарстане форум. Надеюсь, что он расскажет о республике с точки зрения цифровой экономики и развития электронных услуг. Этот форум нацелен на формирование площадки, диалога власти, отрасли и мировой администрации в области управления сетью Интернет с учетом происходящих изменений в мире и повышением количества цифровых технологий во всех отраслях — от сферы материального производства финансовых технологий, технологий общения жителей каждой из стран с государством, в области электронных услуг, электронного правительства», — рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

Министр также отметил, что Татарстан на сегодняшний день один из двух регионов России, где есть свой домен первого уровня — .tatar. Помимо него есть еще домен .moscow.

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