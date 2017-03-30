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16:27 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда объявили аукцион на ремонт Деревянного моста за 92 млн рублей

Аукцион по выбору подрядчика для ремонта Деревянного моста в областном центре запланирован на 24 апреля.

Начальная цена контракта — 91,8 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

В соответствии с техническим заданием срок выполнения работ по ремонту — 240 дней с момента заключения контракта. Первые 60 дней должны уйти на подготовительные работы — согласование схем закрытия движения с ГИБДД и плана производства работ с владельцами инженерных коммуникаций.

Подрядчик также должен согласовать работы с региональной службой охраны памятников. На подготовительном этапе также запланированы водолазные работы, демонтаж и разборка конструкций моста, установка ограждений.

К строительно-монтажным работам подрядчик обязан будет приступить не позднее 150 дней с момента заключения контракта. Техзаданием предусмотрены ремонт опор моста Деревянного, пролетных строений, устройство переходных плит, реставрационные работы, устройство дорожного покрытия и средств безопасности дорожного движения.

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