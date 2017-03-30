Власти Калининграда объявили аукцион на ремонт Деревянного моста за 92 млн рублей

Начальная цена контракта — 91,8 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

В соответствии с техническим заданием срок выполнения работ по ремонту — 240 дней с момента заключения контракта. Первые 60 дней должны уйти на подготовительные работы — согласование схем закрытия движения с ГИБДД и плана производства работ с владельцами инженерных коммуникаций.

Подрядчик также должен согласовать работы с региональной службой охраны памятников. На подготовительном этапе также запланированы водолазные работы, демонтаж и разборка конструкций моста, установка ограждений.