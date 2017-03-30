Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
«Языковой геноцид»: Захарова о нововведениях на Украине
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
16:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Несколько участков с ветхим жильем в Иркутске отдали под застройку

Такое решение принято депутатами Думы города на заседании сегодня, 30 марта.

Участок улицы Гончарова в Свердловском округе Иркутска, где находится аварийный фонд, передан под застройку. Такое решение принято на заседании депутатов Думы сегодня, 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Ольга Иванова рассказала, что планируемая площадь застроенной территории составляет 62 сотки, при этом площадь аварийного фонда оценивается в 1,21 тысячи кв. метров. По ее словам, рядом с будущими домами появятся социальные объекты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ольга Иванова заявила, что компания, которая займется строительством новых зданий, обязана будет разработать проект планировки, межевания территории, расселить граждан и осуществить снос домов.

«По результатам анализа экономической целесообразности развития территорий можно предположить, что там возможно построить порядка 15−17 тысяч кв. метров жилья», — сообщила чиновница.

Также представитель администрации города подчеркнула, что в плане обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры планируется строительство двух детских садов и двух общеобразовательных школ на 1 тысячу мест, а также поликлиники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня от Елены Соковниной: шоколадный чизкейк
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Песков обозначил сроки проведения «прямой линии» Путина
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь