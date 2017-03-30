Несколько участков с ветхим жильем в Иркутске отдали под застройку

Участок улицы Гончарова в Свердловском округе Иркутска, где находится аварийный фонд, передан под застройку. Такое решение принято на заседании депутатов Думы сегодня, 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Ольга Иванова рассказала, что планируемая площадь застроенной территории составляет 62 сотки, при этом площадь аварийного фонда оценивается в 1,21 тысячи кв. метров. По ее словам, рядом с будущими домами появятся социальные объекты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ольга Иванова заявила, что компания, которая займется строительством новых зданий, обязана будет разработать проект планировки, межевания территории, расселить граждан и осуществить снос домов.

«По результатам анализа экономической целесообразности развития территорий можно предположить, что там возможно построить порядка 15−17 тысяч кв. метров жилья», — сообщила чиновница.

Также представитель администрации города подчеркнула, что в плане обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры планируется строительство двух детских садов и двух общеобразовательных школ на 1 тысячу мест, а также поликлиники.