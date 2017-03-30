Почти 50 новосибирских сельхозпредприятий лишились погектарной господдержки

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, уже направлено 235 млн рублей из областного и федерального бюджетов по 669 соглашениям.

«Предполагается, что правительством региона до 1 апреля аграриям будет направлено 590 млн рублей, а до начала посевной — 1,508 млрд рублей. Отмечу, что эта работа в 2017 году проходит в беспрецедентно ранние сроки. Для сравнения: первые средства господдержки в прошлом году поступили на счета аграриев в середине апреля», — подчеркнул Пронькин.