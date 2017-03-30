Ремонт новосибирских дорог оказался под угрозой из-за областного Минфина

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, Федоров уже направил Владимиру Городецкому письмо с соответствующей просьбой.

По словам депутата областного Заксобрания, заблокированы и работы на участках прохождения школьных маршрутов (235 млн рублей), реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д “М-51” — Купино-Карасук» в Татарском и Чистоозерном районах, автомобильной дороги «187 км а/д “К-22” — Резино» в Усть-Таркском районе (14,6 км стоимостью 336 млн рублей), автомобильной дороги «22 км а/д “К-08” — Сарыбалык — Даниловская ферма» в Доволенском районе стоимостью 68 млн рублей.

Отметим, что ранее власти Новосибирской области сообщали, что на развитие и восстановление автодорог местного значения муниципальным образованиям из бюджета региона в 2017 году будет выделено 1,999 млрд рублей.

Средства должны быть направлены на строительство, реконструкцию, различные виды ремонтных работ, содержание автодорог и искусственных сооружений на них. А также на создание, восстановление и содержание элементов обустройства автомобильных дорог.

Муниципальными образованиями предусмотрена доля софинансирования местных бюджетов в размере не менее 5% от полученной суммы. Объем дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составляет 10,7 млрд рублей.