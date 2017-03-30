Южный Урал подписал меморандум о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Южный Урал укрепляет связи с Наманганской областью Республики Узбекистан. Стороны подписали меморандум о всестороннем сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Челябинской области.

Субъекты России и Узбекистана будут развивать взаимодействии в сфере туризма, экономики, науки и образования, здравоохранения, а также укреплять культурные связи. Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось 29 марта в рамках визита в Челябинскую область официальных представителей Узбекистана. Завизировали документ губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Наманганской области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров.

Борис Дубровский отметил, что регион традиционно имеет тесные связи с Республикой Узбекистан, и придал большое значение развитию регионального сотрудничества.

«Практика показывает, что все те шаги по экономическому сближению, которые были предприняты в последние годы, дают ощутимый результат. Например, только в 2016 году объем импорта из Узбекистана в Челябинскую область увеличился в 4 раза. В этом есть немалый вклад Наманганской области. Со своей стороны мы приложим усилия, чтобы равнозначно увеличился экспортный поток в Узбекистан, и для этого готовы предложить ряд новых направлений сотрудничества», — сказал Борис Дубровский.

Губернатор акцентировал внимание на подписанный меморандум между Челябинской и Наманганской областями, который позволит развивать межрегиональные проекты. Было отмечено, что в рамках «Клуба губернаторов» взаимодействие регионов стран ШОС укрепит деловые и гуманитарные связи. Напомним, Узбекистан входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

«В рамках предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию в апреле 2017 года наша встреча носит стратегический характер. Развитие двусторонних отношений позволит установить долгосрочные надежные связи между территориями и даст возможность увеличения экспортно — импортных связей и всестороннего сотрудничества», — сообщил в свою очередь хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров.

Помимо контактов глав регионов России и Узбекистана в Челябинске состоялись встречи и подписания документов по сотрудничеству в других сферах. Так, министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев и начальник управления здравоохранения Наманганской области республики Узбекистан Солижон Муминов поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве двух регионов в здравоохранении. В планах регионов в этой сфере развивать государственно-частное партнерство, внедрять новейшие достижения в медицине и менеджменте медицинских услуг. Запланированы совместные семинары, научно-практические конференции, круглые столы, выставки и совещания в обоих регионах.

Кроме того, на площадке Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) было обсуждено стратегическое партнерство российских и узбекских университетов.

На прошедшем в рамках визита узбекской делегации круглом столе «Гуманитарно-образовательные аспекты сотрудничества России и Узбекистана: стратегические векторы и приоритеты развития» стороны наметили прямое научно-образовательное взаимодействие между университетами России и Узбекистана. Были определены стратегические приоритеты развития сотрудничества. Основные направления, по мнению профессора ЮУрГУ Виктора Каточкова, — это увеличение поставок сельскохозяйственных продуктов на рынок России из Узбекистана, кооперация в энергетике, сотрудничество по мирному атому.

Помимо векторов развития контактов, был обозначен один из несомненных положительных факторов, который помог бы наладить утраченные связи, — это день Победы в Великой Отечественной войне. Представители из Намангана были приглашены принять участие в мероприятиях, посвященных 9 мая 1945 года.

«Это одна из тех памятных дат, которая одинаково искренне чествуется в России и Узбекистане. Наши совместные усилия по сохранению общей исторической памяти создают прочный фундамент дружбы для нашей молодежи, которая сохранит и укрепит стратегическое партнерство между нашими странами в XXI веке», — сказал Виктор Каточков.

Отметим, в 2016 году товарооборот между Южным Уралом и Узбекистаном упал, и составил составил 165,3 млн долларов (83,7% от 2015 года). Экспорт продукции из Челябинской области — 160,3 млн долларов, импорт из Узбекистана — 5 млн долларов (в 2015 году он был 1,25 млн долларов).

При этом Челябинская область экспортирует продукцию черной и цветной металлургии, транспорт, ядерные реакторы, котлы, строительную технику и оборудование, продукты питания. Основные экспортер: ОАО «ММК», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧЭМК», ЗАО «Метран-Экспорт», ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК». В Челябинскую область импортируются продукты питания, товары народного потребления, металлы и изделия из них.

Добавим, правительство Челябинской области определило Узбекистан как приоритетное направление для внешнеэкономических и гуманитарных контактов. До 2020 года со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества, регион намерен выстроить плотные связи. Запланированы выезды во все страны ШОС с целью проведения в них «Дней Челябинской области».