Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Реакция Порошенко на приговор генералу, виновному в падении Ил-76
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Южный Урал подписал меморандум о сотрудничестве с регионом Узбекистана

Контакты будут иметь всесторонний характер.

Южный Урал укрепляет связи с Наманганской областью Республики Узбекистан. Стороны подписали меморандум о всестороннем сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Челябинской области.

Субъекты России и Узбекистана будут развивать взаимодействии в сфере туризма, экономики, науки и образования, здравоохранения, а также укреплять культурные связи. Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось 29 марта в рамках визита в Челябинскую область официальных представителей Узбекистана. Завизировали документ губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Наманганской области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров.

Борис Дубровский отметил, что регион традиционно имеет тесные связи с Республикой Узбекистан, и придал большое значение развитию регионального сотрудничества.

«Практика показывает, что все те шаги по экономическому сближению, которые были предприняты в последние годы, дают ощутимый результат. Например, только в 2016 году объем импорта из Узбекистана в Челябинскую область увеличился в 4 раза. В этом есть немалый вклад Наманганской области. Со своей стороны мы приложим усилия, чтобы равнозначно увеличился экспортный поток в Узбекистан, и для этого готовы предложить ряд новых направлений сотрудничества», — сказал Борис Дубровский.

Губернатор акцентировал внимание на подписанный меморандум между Челябинской и Наманганской областями, который позволит развивать межрегиональные проекты. Было отмечено, что в рамках «Клуба губернаторов» взаимодействие регионов стран ШОС укрепит деловые и гуманитарные связи. Напомним, Узбекистан входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

«В рамках предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию в апреле 2017 года наша встреча носит стратегический характер. Развитие двусторонних отношений позволит установить долгосрочные надежные связи между территориями и даст возможность увеличения экспортно — импортных связей и всестороннего сотрудничества», — сообщил в свою очередь хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров.

Помимо контактов глав регионов России и Узбекистана в Челябинске состоялись встречи и подписания документов по сотрудничеству в других сферах. Так, министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев и начальник управления здравоохранения Наманганской области республики Узбекистан Солижон Муминов поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве двух регионов в здравоохранении. В планах регионов в этой сфере развивать государственно-частное партнерство, внедрять новейшие достижения в медицине и менеджменте медицинских услуг. Запланированы совместные семинары, научно-практические конференции, круглые столы, выставки и совещания в обоих регионах.

Кроме того, на площадке Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) было обсуждено стратегическое партнерство российских и узбекских университетов.

На прошедшем в рамках визита узбекской делегации круглом столе «Гуманитарно-образовательные аспекты сотрудничества России и Узбекистана: стратегические векторы и приоритеты развития» стороны наметили прямое научно-образовательное взаимодействие между университетами России и Узбекистана. Были определены стратегические приоритеты развития сотрудничества. Основные направления, по мнению профессора ЮУрГУ Виктора Каточкова, — это увеличение поставок сельскохозяйственных продуктов на рынок России из Узбекистана, кооперация в энергетике, сотрудничество по мирному атому.

Помимо векторов развития контактов, был обозначен один из несомненных положительных факторов, который помог бы наладить утраченные связи, — это день Победы в Великой Отечественной войне. Представители из Намангана были приглашены принять участие в мероприятиях, посвященных 9 мая 1945 года.

«Это одна из тех памятных дат, которая одинаково искренне чествуется в России и Узбекистане. Наши совместные усилия по сохранению общей исторической памяти создают прочный фундамент дружбы для нашей молодежи, которая сохранит и укрепит стратегическое партнерство между нашими странами в XXI веке», — сказал Виктор Каточков.

Отметим, в 2016 году товарооборот между Южным Уралом и Узбекистаном упал, и составил составил 165,3 млн долларов (83,7% от 2015 года). Экспорт продукции из Челябинской области — 160,3 млн долларов, импорт из Узбекистана — 5 млн долларов (в 2015 году он был 1,25 млн долларов).

При этом Челябинская область экспортирует продукцию черной и цветной металлургии, транспорт, ядерные реакторы, котлы, строительную технику и оборудование, продукты питания. Основные экспортер: ОАО «ММК», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ЧЭМК», ЗАО «Метран-Экспорт», ООО «ЧТЗ — УРАЛТРАК». В Челябинскую область импортируются продукты питания, товары народного потребления, металлы и изделия из них.

Добавим, правительство Челябинской области определило Узбекистан как приоритетное направление для внешнеэкономических и гуманитарных контактов. До 2020 года со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества, регион намерен выстроить плотные связи. Запланированы выезды во все страны ШОС с целью проведения в них «Дней Челябинской области».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто, за что и зачем убил Вороненкова?
Путин рассказал об отношении России к США
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь