В Новосибирскую область не пустили почти 200 тонн овощей и фруктов
Груз из Казахстана и Киргизии предназначался для продажи на Хилокском рынке, но сотрудники Россельхознадзора запретили его ввоз в РФ, рассказали в
Груз из Казахстана и Киргизии предназначался для продажи на Хилокском рынке, но сотрудники Россельхознадзора запретили его ввоз в РФ, рассказали в
В Новосибирскую область не пустили почти 200 тонн овощей и фруктов, об этом сообщает
В Россию из Казахстана не пустили 62,3 тонны продукции, из Киргизии — 147,1 тонны, из Узбекистана — 20 тонн. Всю продукцию везли на автомобилях для продажи в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, а также других городах Сибири и Дальнего Востока.
«Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых были яблоки, гранаты, томаты, сухофрукты, мак продовольственный, лук репчатый, а также редис, щавель, зелень в ассортименте, сено и солома перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках», — рассказали в Россельхознадзоре.
Все партии вернули отправителям.