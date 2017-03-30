В Новосибирскую область не пустили почти 200 тонн овощей и фруктов, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

В Россию из Казахстана не пустили 62,3 тонны продукции, из Киргизии — 147,1 тонны, из Узбекистана — 20 тонн. Всю продукцию везли на автомобилях для продажи в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, а также других городах Сибири и Дальнего Востока.

«Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых были яблоки, гранаты, томаты, сухофрукты, мак продовольственный, лук репчатый, а также редис, щавель, зелень в ассортименте, сено и солома перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках», — рассказали в Россельхознадзоре.

Все партии вернули отправителям.