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13:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия будет массово поставлять вертолёты в Индию

УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Артем Валиев/. Началась регистрация совместного российско-индийского предприятия по производству вертолётов на территории России для Индии. Об этом заявил журналистам генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Согласно достигнутому соглашению, речь идёт о поставке 200 вертолётов. Основу контракта составляют модели на платформе Ка-226, производимые в Кумертау на КумАПП. Это позволит загрузить предприятие, которое пока работает не на полную проектную мощность.

«Другая продукция завода — вертолёты Ка-27, Ка-32 — также находит своих покупателей за рубежом, — отметил Богинский. — Большой интерес проявляет КНР. Вертолёты Ка-32 хорошо востребованы в области пожаротушения».

По словам гендиректора «Вертолетов России», основная задача на КумАПП — это развитие продуктовой линейки, а также реализация потенциала модернизации вертолётов Ка-226 и Ка-32.

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