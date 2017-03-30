Башкирия будет массово поставлять вертолёты в Индию

Согласно достигнутому соглашению, речь идёт о поставке 200 вертолётов. Основу контракта составляют модели на платформе Ка-226, производимые в Кумертау на КумАПП. Это позволит загрузить предприятие, которое пока работает не на полную проектную мощность.

«Другая продукция завода — вертолёты Ка-27, Ка-32 — также находит своих покупателей за рубежом, — отметил Богинский. — Большой интерес проявляет КНР. Вертолёты Ка-32 хорошо востребованы в области пожаротушения».

По словам гендиректора «Вертолетов России», основная задача на КумАПП — это развитие продуктовой линейки, а также реализация потенциала модернизации вертолётов Ка-226 и Ка-32.