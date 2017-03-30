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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии потратят 52 миллиона рублей на расчистку реки

Планируется облагородить реку Стерля.

Участок реки Стерля, находящийся в черте Стерлитамака, планируется расчистить и привести в божеский вид. соответствующую заявку на сайте госзакупок разместило Минэкономразвития Башкирии.

Дело в том, что на участке длиной почти в 6 километров — от моста по улице Водолаженко до пешеходного моста на Садовой — река Стерля сильно заросла кустарником и деревьями. В растительности запутывается и скапливается мусор, русло заболачивается, а в пору весеннего половодья все эти нечистоты выносит в жилые дворы — в зону подтопления попадают около 870 домов.

Начальная цена контракта — 52, 6 миллиона рублей, деньги планируется выделить из республиканского бюджета.

Аукцион намечен на 17 апреля, закончить работы подрядчику нужно будет не позднее 1 декабря 2018 года.

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