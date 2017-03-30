Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Пять звезд, которые были изгоями в школе
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Минобороны РФ рассказало, из-за чего разбился Ту-154 в Сочи – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Генерал МВД назвал полицию Москвы «разношерстной бандой» - СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
13Теракт в центре Лондона
13:53 (мск), источник: БЕЛТА

Евро и доллар на торгах 30 марта подешевели, российский рубль подорожал

Доллар подешевел на Br0,0047 до Br1,872 (29 марта — Br1,8767 за $1). Курс евро снизился на Br0,0131 и составляет Br2,0111 (29 марта — Br2,0242 за 1 евро).

Источник: БЕЛТА

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 30 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0047 до Br1,872 (29 марта — Br1,8767 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0131 и составляет Br2,0111 (29 марта — Br2,0242 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0266 до Br3,3194 за 100 российских рублей (29 марта — Br3,2928 за 100 российских рублей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.3779   -0.65
$
Доллар США ММВБ
56.3150   -0.29
Евро ЦБ
60.5950   -0.94
Евро ММВБ
60.4500   -0.47
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Обычные ипотечные ставки стали ниже льготных
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь