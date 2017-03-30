30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и доллар на торгах 30 марта подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0047 до Br1,872 (29 марта — Br1,8767 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0131 и составляет Br2,0111 (29 марта — Br2,0242 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0266 до Br3,3194 за 100 российских рублей (29 марта — Br3,2928 за 100 российских рублей).