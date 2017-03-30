Суриков: цена российского газа в белорусских товарах вырастает до 400 долларов
До равных условий хозяйствования еще очень далеко, поэтому надо развивать Союзное государство. Такое мнение высказал Посол России Александр Суриков на
До равных условий хозяйствования еще очень далеко, поэтому надо развивать Союзное государство. Такое мнение высказал Посол России Александр Суриков на
«Союзное государство — наиболее продвинутый интеграционный проект на постсоветском пространстве», — считает дипломат.
Он привел примеры достигнутого — например, товарооборот между Беларусью и Россией, который в нынешнем году снова начал заметный рост, заметный рост поставок продовольствия, БелАЭС, пишет tut.by.
«Но мы хотим от Союзного Государства иногда больше, чем ему дали. Комиссии по правам человека, к примеру, так и не создали. А возникающие проблемы могли бы быть купированы. Не принят и Конституционный акт — готовится много лет, но проблема в неготовности передачи части национальных полномочий интеграционному органу», — сказал Суриков.
«Много говорим о равных условиях хозяйствования, но они включают к примеру, единую политику ценообразования и налогообложения — тут ничего не сделано, тарифное и нетарифное регулирование — тоже почти ничего не сделано. И каких единых условий хозяйствования мы хотим? — подчеркнул посол.
«Навязший пример газа. По 132 доллара Беларусь получает газ, и дальше промышленность получает его по 250 долларов, социальный сектор — намного меньше. В итоге Россия покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов», — отметил Суриков.
Он также отметил, что не решены вопросы собственности имущества в рамках Союзного государства —