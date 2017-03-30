В Петербурге «Бургер Кинг» наказали на сто тысяч за бесплатный пирожок

Как сообщили 30 марта в пресс-службе УФАС по Петербургу, два дня назад ведомство получило подтверждение об оплате 110 тысяч рублей от «Бургер Кинг» (ООО «Бургер Рус»). Именно на такую сумму оценили недостоверную рекламу, которую организация разместила в одном из своих ресторанов.

Напомним, административное дело в отношении ресторана комиссия петербургского УФАС возбудила 19 июля 2016 года, хотя инцидент произошел в ещё январе. Тогда одному из посетителей заведения на Среднем проспекте Васильевского острова не дали бесплатный пирожок с вишней, который гарантировала реклама при покупке «Обеда с бургером из зимнего промо». Сотрудники объяснили это тем, что бесплатный десерт нужно было попросить. Клиент с аргументом не согласился и попросил разобраться в ситуации антимонопольщиков, подкрепив свою жалобу чеком.