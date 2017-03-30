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14:29 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге «Бургер Кинг» наказали на сто тысяч за бесплатный пирожок

Бесплатный пирожок с вишней, который обещали, но не дали одному из посетителей заведения сети «Бургер Кинг» на Васильевском острове в Петербурге, обошелся компании в круглую сумму за нарушение закона «О рекламе». В первый раз наказали по минимуму.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили 30 марта в пресс-службе УФАС по Петербургу, два дня назад ведомство получило подтверждение об оплате 110 тысяч рублей от «Бургер Кинг» (ООО «Бургер Рус»). Именно на такую сумму оценили недостоверную рекламу, которую организация разместила в одном из своих ресторанов.

Напомним, административное дело в отношении ресторана комиссия петербургского УФАС возбудила 19 июля 2016 года, хотя инцидент произошел в ещё январе. Тогда одному из посетителей заведения на Среднем проспекте Васильевского острова не дали бесплатный пирожок с вишней, который гарантировала реклама при покупке «Обеда с бургером из зимнего промо». Сотрудники объяснили это тем, что бесплатный десерт нужно было попросить. Клиент с аргументом не согласился и попросил разобраться в ситуации антимонопольщиков, подкрепив свою жалобу чеком.

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За отсутствие существенной информации о товаре или условиях его приобретения рекламу «Бургер Кинга» признали недостоверной, а сам ресторан фаст-фуда оштрафовали за нарушение закона «О рекламе». В УФАС по Петербургу объяснили, что за подобное нарушение юридическому лицу грозило от 100 до 500 тысяч административного штрафа, однако на первый раз общепит наказали минимальной суммой.

Несмотря на то, что «Бургер Кинг», по данным ведомства, впервые привлекается за такое нарушение, это не первый скандал, связанный с рекламой сети. Причем, неоднократно инициатором шумихи выступала сама организация. Например, сеть фаст-фуда за 500 миллионов рублей предлагала «Зениту» изменить название на «Зенит-Бургер Кинг». Также компания планировала взыскать с лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова 200 тысяч рублей за стихотворение об икоте с упоминанием своей торговой марки, но потом отозвала иск и извинилась.

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