На станции «Очаково» начались отделочные работы

В юго-западном вестибюле станции «Очаково» начались отделочные работы. Выходы из него будут вести к Мичуринскому проспекту и Озёрной площади, где разместят остановки автобусов и троллейбусов, а также построят транспортно-пересадочный узел.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв, на платформе станции уже установлены основные железобетонные конструкции, а на колоннах сделаны крепления для декоративных панелей. Строители также монтируют рельсы в перегонных тоннелях до станции «Мичуринский проспект».

В дизайне «Очакова» будет преобладать водная тема: на подсвеченных стеклянных панелях и витражах в вестибюлях, а также на колоннах будут видны очертания бликов на воде и кувшинок. Яркие цветные композиции уравновесит нейтральный серый цвет стен. Их облицуют металлокерамическими и алюминиевыми панелями.

Станция расположена вдоль Озёрной улицы у пересечения с Никулинской улицей. Она появится на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки».

Жёлтую ветку вводят поэтапно. Участок «Деловой центр» — «Парк Победы» был открыт в начале 2014 года. Следующий — от «Парка Победы» до «Раменок» — заработал для пассажиров в этом году. Сейчас активно строится участок от «Раменок» до «Рассказовки», в него войдут семь станций.