На станции «Очаково» начались отделочные работы
Строители уже установили основные железобетонные конструкции и смонтировали на платформенных колоннах крепления для декоративных панелей.
Строители уже установили основные железобетонные конструкции и смонтировали на платформенных колоннах крепления для декоративных панелей.
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Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв, на платформе станции уже установлены основные железобетонные конструкции, а на колоннах сделаны крепления для декоративных панелей. Строители также монтируют рельсы в перегонных тоннелях до станции «Мичуринский проспект».
В дизайне «Очакова» будет преобладать водная тема: на подсвеченных стеклянных панелях и витражах в вестибюлях, а также на колоннах будут видны очертания бликов на воде и кувшинок. Яркие цветные композиции уравновесит нейтральный серый цвет стен. Их облицуют металлокерамическими и алюминиевыми панелями.
Станция расположена вдоль Озёрной улицы у пересечения с Никулинской улицей. Она появится на участке
Жёлтую ветку вводят поэтапно. Участок «Деловой центр» — «Парк Победы» был открыт в начале 2014 года. Следующий — от «Парка Победы» до «Раменок» — заработал для пассажиров в этом году. Сейчас активно строится участок от «Раменок» до «Рассказовки», в него войдут семь станций.