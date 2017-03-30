Предприниматели готовы митинговать против действий властей Иркутска

Ситуация с «Боярышником» усложнила жизнь индивидуальным предпринимателям столицы Приангарья, работающим в сфере торговли, особенно в павильонах. Надзорные органы проводят проверки, составляются протоколы, органы власти решают вопросы продления договоров аренды с предпринимателями. Общественная организация предпринимателей Иркутской области обратилась с открытым письмом к главе области Сергею Левченко, руководителю администрации города Дмитрию Бердникову с требованием отмены массового разрыва договоров с бизнесменами и решения о сносе павильонов. Заместитель председателя организации, член инициативной группы, предприниматель Юрий Кривошеев рассказал, что действия властей фактически ведут к прекращению бизнеса в таких торговых точках. Он сообщил корр. ИА IrkutskMedia о готовности устроить акцию протеста с целью добиться от властей выполнения требований.

Предприниматель Юрий Коренев заявил, что такие действия властей приводят даже не к нарушению ведения бизнеса, а его прекращению, поскольку люди, которые заняты в этом деле, остаются без крошки хлеба. Он заметил, что многие в городе занимаются торговлей. Но после трагичных событий с «Боярышником» в декабре прошлого года, администрация города якобы стала «шашкой махать».

— Конечно, были случаи торговли пивом, а не водкой или «Боярышником». Но всем стали сразу приходить от органов власти «письма счастья» о разрыве договоров. Мы к ним обращались, направляли письма, но ответов нет. Если нас не услышат, мы ближе к концу апреля будем проводить митинг. Этим вопросом уже занимаемся. Наша задача — требовать отмены разрыва договоров с предпринимателями и сноса павильонов, а также отзыв исковых заявлений из судов на разрыв договоров аренды, — сказал предприниматель.

Начальник департамента потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семенов подтвердил наличие такого обращения и поспешил развеять мифы, которые там опубликованы. Он отметил, что работа администрации проводится в рамках федерального законодательства.

— Во-первых, никакого массового разрыва договоров нет. В Иркутске 1,5 тысячи нестационарных торговых объектов. Нарушения федерального законодательства торговли алкоголем и другими спиртосодержащими жидкостями были обнаружены и подтверждены протоколами в 68-ми объектах, которые находятся на муниципальных землях и в ведении администрации города. Во-вторых, нельзя говорить «не без нарушений». В договорах заключенных предпринимателями с администрацией есть пункт, в котором написано, что если предприниматель нарушает 171-ФЗ, который запрещает торговать в не стационарных торговых объектах алкоголем, включая пиво, с ним договор аренды прерывается. 90% мест в которых торговали «Боярышником» это стационарные торговые объекты. Это принципиальная позиция. Никакого беспредела нет, — сообщил Евгений Семенов.

Чиновник рассказал, что если такие предприниматели будут торговать дальше, то с ними будут разрываться договоры аренды.

Юрий Кривошеев отметил, что параллельно ведется работа над тем, чтобы Госдума внесла изменения в 171-ФЗ для разрешения торговли в павильонах и нестационарных сооружениях пивом. Предприниматель считает, что этот закон пролоббирован крупными сетями, поскольку запрет продажи данного вида продукции коснулся только павильонов.

В администрации пояснили, что занимаются наведением порядка на рынке нестационарных торговых объектов, чтобы создать возможность для предпринимателей законно вести свою деятельность. Евгений Семенов заявил, что ведется взаимодействие с КФХ, чтобы они могли реализовывать свою продукцию и местных сельхозпроизводителей. Это делается для того, чтобы они могли получить франшизу Центрального рынка и реализовывать этот продукт.