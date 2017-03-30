Число миллионеров в Свердловской области сократилось на тысячу человек

«Декларации с суммой дохода свыше 1 млн рублей заявили 22 тыс. налогоплательщиков. Это немного меньше, чем в 2015 году, порядка на 1 тыс. человек», — сказала она.

По словам Л. Исаевой, из этого числа доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей заявлены в 21 тыс. деклараций, от 10 млн до 100 млн — 664 декларации.

Доходы от 100 млн до 500 млн рублей показали 77 человек, 36 из них — нотариусы, один — адвокат.

Особо крупные доходы от 500 млн до 1 млрд рублей задекларировали 15 человек (на 4 человека меньше, чем в 2015 году), из них 11 — индивидуальные предприниматели.

«Наиболее крупные доходы — свыше 1 млрд рублей — задекларировало 8 человек, два из них индивидуальные предприниматели. Остальные — простые физические лица», — отметила Л. Исаева, уточнив, что в основном данные граждане получают этот доход в результате операций с ценными бумагами, а также от иностранных организаций в виде дивидендов.

Максимальный доход в 2016 году, который был задекларирован физическим лицом, составляет 5,8 млрд рублей. При этом в 2015 году задекларированный максимальный доход был ниже и составлял 5,4 млрд рублей.