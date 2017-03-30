Переход на новые кассы на Южном Урале могут перенести на 1 марта 2018 года

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области призывают внести несколько поправок в федеральное законодательство, которое предписывает с 1 июля 2017 года использовать лишь контрольно-кассовую технику нового образца (ККТ), сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Предприниматели жалуются на то, что не успеют обзавестись кассами нового образца — в России есть лишь одно предприятие, которое выпускает такую технику, и оно не справляется с потоком заказом. К примеру, в области количество зарегистрированных новых касс составляет всего 13% от необходимого.

Кроме того, из-за заказов выросла цена на ККТ. А для многих предпринимателей, особенно в сельской местности, затраты на новые кассы и вовсе оказываются неподъёмными. Так стоимость одного рабочего места ККТ составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Поэтому поправки в законодательство предполагают освободить плательщиков патента и плательщиков единого налога на вменённый доход от обязательного применения ККТ.

Кроме того, депутаты предлагают перенести предельный срок перехода на кассы нового образца на 1 марта 2018 года.