Переход на новые кассы на Южном Урале могут перенести на 1 марта 2018 года
Некоторых бизнесменов предлагают вовсе освободить от применения касс нового образца.
Некоторых бизнесменов предлагают вовсе освободить от применения касс нового образца.
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области призывают внести несколько поправок в федеральное законодательство, которое предписывает с 1 июля 2017 года использовать лишь
Предприниматели жалуются на то, что не успеют обзавестись кассами нового образца — в России есть лишь одно предприятие, которое выпускает такую технику, и оно не справляется с потоком заказом. К примеру, в области количество зарегистрированных новых касс составляет всего 13% от необходимого.
Кроме того,
Поэтому поправки в законодательство предполагают освободить плательщиков патента и плательщиков единого налога на вменённый доход от обязательного применения ККТ.
Кроме того, депутаты предлагают перенести предельный срок перехода на кассы нового образца на 1 марта 2018 года.