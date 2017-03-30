Спроектированные в Башкирии «летающие такси» разгонят до 560 км в час
УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Артем Валиев/. Малогабаритный пассажирский вертолёт
УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Артем Валиев/. Малогабаритный пассажирский вертолёт
Спрос на легковые вертолёты может быть обусловлен их практичностью с точки зрения эксплуатации в коммерческих целях. В частности, винтокрылые машины, которые заправляются обычным автомобильным бензином, привлекательны для организации воздушных перевозок по типу вертолётного такси.
Выпущенные вертолёты
Напомним, в сентябре 2016 года производство вертолётов в Куюргазинском районе посещал глава Башкирии Рустэм Хамитов.