Спроектированные в Башкирии «летающие такси» разгонят до 560 км в час

Спрос на легковые вертолёты может быть обусловлен их практичностью с точки зрения эксплуатации в коммерческих целях. В частности, винтокрылые машины, которые заправляются обычным автомобильным бензином, привлекательны для организации воздушных перевозок по типу вертолётного такси.

Выпущенные вертолёты Rotor-fly имеют лётные сертификаты на единичные модели, сертификат типа воздушного судна для массового производства пока не получен. Между тем, конструкторы, создавшие Rotor-fly, уже разрабатывают на его базе скоростной малогабаритный вертолёт. Для этого они решают достаточно сложную инженерную задачу — создание механизма для разворота лопастей в горизонтальном полёте. Если испытания пройдут успешно, то модернизированный Rotor-fly сможет развивать горизонтальную скорость до 560 километров в час.

Напомним, в сентябре 2016 года производство вертолётов в Куюргазинском районе посещал глава Башкирии Рустэм Хамитов.