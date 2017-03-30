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14:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Спроектированные в Башкирии «летающие такси» разгонят до 560 км в час

УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Артем Валиев/. Малогабаритный пассажирский вертолёт Rotor-fly («Ротор-флай»), который спроектирован и производится в Куюргазинском районе Башкирии, пока не получил серийную сертификацию летной годности. Это не позволяет наладить массовый выпуск таких легковых вертолётов, передает корреспондент агентства «Башинформ».

Спрос на легковые вертолёты может быть обусловлен их практичностью с точки зрения эксплуатации в коммерческих целях. В частности, винтокрылые машины, которые заправляются обычным автомобильным бензином, привлекательны для организации воздушных перевозок по типу вертолётного такси.

Выпущенные вертолёты Rotor-fly имеют лётные сертификаты на единичные модели, сертификат типа воздушного судна для массового производства пока не получен. Между тем, конструкторы, создавшие Rotor-fly, уже разрабатывают на его базе скоростной малогабаритный вертолёт. Для этого они решают достаточно сложную инженерную задачу — создание механизма для разворота лопастей в горизонтальном полёте. Если испытания пройдут успешно, то модернизированный Rotor-fly сможет развивать горизонтальную скорость до 560 километров в час.

Напомним, в сентябре 2016 года производство вертолётов в Куюргазинском районе посещал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

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