90 поселений региона получили по 3 млн на благоустройство

Кроме того, в ходе заседания, главы 85 сельских поселений получили от администрации региона ключи от новых автомобилей «Нива-Шевроле» для более оперативного и эффективного исполнения служебных обязанностей. Первостепенные задачи для дальнейшего развития территорий перед местными властями в ходе мероприятия поставил губернатор Андрей Бочаров. — Взаимодействие с Ассоциацией позволило выстроить конструктивные, рабочие отношения администрации региона с органами местного самоуправления, — отметил губернатор. — Организация зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Она делегировала своих представителей в органы власти всех уровней. Все удивляются работоспособности Александра Носова, который последовательно отстаивает интересы Волгоградской области теперь уже в Государственной Думе. — Эффективность работы органов местного самоуправления региона доказывает тот факт, — продолжил Андрей Бочаров, — что президент РФ расширил состав Совета муниципальных образований страны, включив в него главу администрации Волгограда Виталия Лихачева. Это ещё раз подчёркивает государственное значение региона и внимание к нему со стороны руководства России.

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Глава региона отметил возросший уровень компетенции глав сельских поселений, чему способствовали курсы повышения квалификации, организованные администрацией региона в 2015 году. — Важнейшей задачей власти является комплексное развитие территорий. Надо сделать так, чтобы создать комфортные условия для жизни людей во всех населённых пунктах Волгоградской области, вне зависимости от удаленности и количества проживающих. Необходимо создать достойные условия для жизни людей и базу для развития. Ключевую роль в этой работе выполняют органы местного самоуправления. Вместе с жителями они определяют потребности территорий, выделяют проблемы, которые требуют решения в первую очередь. И вопросы благоустройства — одни из главных в этой работе, — заявил губернатор. Средства на приведение в порядок центральных усадеб в регионе выделяются впервые. Это еще один важный этап масштабной программы благоустройства, которая началась в области в 2014 году. Ее финансирование в этом году составит около миллиарда рублей. Помимо 270 миллионов на центральные усадьбы, 300 миллионов выделено на обновление волгоградских дворов, 180 миллионов — на площади, парки и скверы Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска. Поддержку в размере 45 миллионов рублей получат моногорода Михайловка и Фролово. Еще 10 миллионов рублей будут распределены по итогам конкурса между городами с населением до 250 тысяч человек. Особое внимание в этом году приковано к городу воинской славы Калач-на-Дону и поселку Пятиморск: в ноябре они станут центром торжеств, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Здесь уже идут проекты благоустройства, приводятся в порядок дороги и освещение, обновляются музеи и мемориалы. А в феврале 2018 Волгоградская область вместе со всей страной отпразднует юбилей Сталинградской Победы. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, сформированы федеральный и региональный оргкомитеты. Отметим, что приоритеты долгосрочной стратегии развития Волгоградской области были определены в 2014 году. Наведение порядка во всех сферах вернуло области поддержку федерального центра, растет объем господдержки. Системный и последовательный подход к решению задач дает результат: за три года в регионе создано 25 новых предприятий и промышленных участков; объем сельхозпроизводства в 2016 году составил 145 миллиардов рублей, что в полтора раза выше уровня 2013 года. Растет количество инвестпроектов в АПК, а значит, создаются рабочие места для селян. В 2016 году в регионе сдано 87 километров дорог к селам и сельхозпредприятиям — рекордный показатель за последние 16 лет. Еще одна актуальная задача для муниципалитетов — самим формировать инвестиционные предложения, привлекать бизнес для создания новых и развития существующих производств. В этом году создан региональный фонд развития промышленности, где малые и средние предприятия могут получить льготный займ. В конкурсе на участие в программе уже готовы участвовать 38 проектов из Волгограда, Волжского, Камышина, Котовского и Ленинского районов. Также впервые в регионе сформирован фонд развития ЖКХ. Планируется создать аналогичную структуру для поддержки перспективных проектов в сельском хозяйстве.

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