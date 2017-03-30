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17:58 (мск), источник: РИАЦ

90 поселений региона получили по 3 млн на благоустройство

Гранты в размере трех миллионов рублей на благоустройство центральных усадеб получили 90 сельских поселений Волгоградской области. Сертификаты победителям областного конкурса проектов благоустройства вручили на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области».

Кроме того, в ходе заседания, главы 85 сельских поселений получили от администрации региона ключи от новых автомобилей «Нива-Шевроле» для более оперативного и эффективного исполнения служебных обязанностей.

Первостепенные задачи для дальнейшего развития территорий перед местными властями в ходе мероприятия поставил губернатор Андрей Бочаров.

— Взаимодействие с Ассоциацией позволило выстроить конструктивные, рабочие отношения администрации региона с органами местного самоуправления, — отметил губернатор. — Организация зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Она делегировала своих представителей в органы власти всех уровней. Все удивляются работоспособности Александра Носова, который последовательно отстаивает интересы Волгоградской области теперь уже в Государственной Думе.

— Эффективность работы органов местного самоуправления региона доказывает тот факт, — продолжил Андрей Бочаров, — что президент РФ расширил состав Совета муниципальных образований страны, включив в него главу администрации Волгограда Виталия Лихачева. Это ещё раз подчёркивает государственное значение региона и внимание к нему со стороны руководства России.

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Глава региона отметил возросший уровень компетенции глав сельских поселений, чему способствовали курсы повышения квалификации, организованные администрацией региона в 2015 году.

— Важнейшей задачей власти является комплексное развитие территорий. Надо сделать так, чтобы создать комфортные условия для жизни людей во всех населённых пунктах Волгоградской области, вне зависимости от удаленности и количества проживающих. Необходимо создать достойные условия для жизни людей и базу для развития. Ключевую роль в этой работе выполняют органы местного самоуправления. Вместе с жителями они определяют потребности территорий, выделяют проблемы, которые требуют решения в первую очередь. И вопросы благоустройства — одни из главных в этой работе, — заявил губернатор.

Средства на приведение в порядок центральных усадеб в регионе выделяются впервые. Это еще один важный этап масштабной программы благоустройства, которая началась в области в 2014 году. Ее финансирование в этом году составит около миллиарда рублей. Помимо 270 миллионов на центральные усадьбы, 300 миллионов выделено на обновление волгоградских дворов, 180 миллионов — на площади, парки и скверы Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска. Поддержку в размере 45 миллионов рублей получат моногорода Михайловка и Фролово. Еще 10 миллионов рублей будут распределены по итогам конкурса между городами с населением до 250 тысяч человек.

Особое внимание в этом году приковано к городу воинской славы Калач-на-Дону и поселку Пятиморск: в ноябре они станут центром торжеств, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Здесь уже идут проекты благоустройства, приводятся в порядок дороги и освещение, обновляются музеи и мемориалы. А в феврале 2018 Волгоградская область вместе со всей страной отпразднует юбилей Сталинградской Победы. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин, сформированы федеральный и региональный оргкомитеты.

Отметим, что приоритеты долгосрочной стратегии развития Волгоградской области были определены в 2014 году. Наведение порядка во всех сферах вернуло области поддержку федерального центра, растет объем господдержки. Системный и последовательный подход к решению задач дает результат: за три года в регионе создано 25 новых предприятий и промышленных участков; объем сельхозпроизводства в 2016 году составил 145 миллиардов рублей, что в полтора раза выше уровня 2013 года. Растет количество инвестпроектов в АПК, а значит, создаются рабочие места для селян. В 2016 году в регионе сдано 87 километров дорог к селам и сельхозпредприятиям — рекордный показатель за последние 16 лет.

Еще одна актуальная задача для муниципалитетов — самим формировать инвестиционные предложения, привлекать бизнес для создания новых и развития существующих производств. В этом году создан региональный фонд развития промышленности, где малые и средние предприятия могут получить льготный займ. В конкурсе на участие в программе уже готовы участвовать 38 проектов из Волгограда, Волжского, Камышина, Котовского и Ленинского районов. Также впервые в регионе сформирован фонд развития ЖКХ. Планируется создать аналогичную структуру для поддержки перспективных проектов в сельском хозяйстве.

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Отдельно губернатор остановился на вопросах наведения порядка в сфере потребительского рынка — главы муниципальных образований и городских округов должны усилить контроль предприятий, торгующих алкоголем. Также следует обратить внимание на качество проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На заседании были подняты вопросы газификации, водоснабжения сельских поселений Волгоградской области, обращения с коммунальными отходами и другие аспекты жилищно-коммунального хозяйства. По каждому из них главой региона даны конкретные поручения.

Губернатор сообщил, что в регионе создан фонд развития ЖКХ, объёмом в сто миллионов рублей, который будет способствовать модернизации котельных сельских поселений — переводу их на более экономичное и экологическое газовое топливо.

Что касается организации работы с обращением с бытовыми отходами, то глава региона отметил, что в области выявлено более тысячи мусорных свалок. Чтобы их ликвидировать нужны огромные средства.

— Поэтому эта проблема будет решаться комплексно. Что особенно важно в Год экологии, объявленный президентом страны, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В заключение губернатор напомнил главам муниципальных образований об ответственности за пожарную безопасность на местах, и поставил задачу усилить работу в этом направлении с учётом наступления пожароопасного сезона.

— Со своей стороны администрация региона окажет максимальную поддержку, в том числе материальную, для осуществления вами своих должностных полномочий, — резюмировал Андрей Бочаров, обращаясь к руководителям муниципалитетов.

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