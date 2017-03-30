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16:18 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов посчитал целесообразным отдать застройщику бесплатно землю в Зеленоградске

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает целесообразным передачу без торгов земельного участка в районе реки Тростянка в Зеленоградске под строительство гостевых домов и гостиниц. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», Алиханов сказал на брифинге для СМИ в четверг, комментируя итоги заседания совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Источник: Новый Калининград

«Я думаю, что очень даже целесообразно. Если вы посмотрели на ту съемку, которая сейчас там, то это просто заболоченный участок сельхозземель, который никак не используется. С учетом того, что мы там сейчас реализуем проект по марине, я думаю, что строительство СПА-комплекса, гостиницы, гостевых домов вполне вписывается в общий подход», — сказал Алиханов.

На замечание представителей СМИ о том, что инвестор собирается строить на этом месте жилье на продажу, Алиханов отметил, что частично недвижимость действительно будет возводиться на продажу.

«Частично это будет гостиничный комплекс», — сказал он. На вопрос о том, заинтересовались ли другие инвесторы возможностью получить землю около новой марины, Алиханов ответил: «У нас есть возможность передавать этот участок, если это крупный проект, а он таковым является».

Ранее в четверг инвестсовет утвердил масштабным проект ООО «Вестдевелопмент», которое собирается возвести в Зеленоградске на ул. Тургенева в районе реки Тростянка рекреационный комплекс «Куршская коса — рыбацкая деревня». Компания попросила предоставить ей в аренду без торгов 6,29 га земли, на которых предполагается построить апартаментный комплекс высотой 7 этажей общей площадью 22 тыс кв. метров. Также планируется построить 30 гостевых домов общей площадью 30 тыс квадратных метров. После возведения домов компания намерена их продавать: 70% площадей планируется реализовать покупателям из других регионов, 30% — калининградцам. Общий объем финансирования — 245 млн рублей, численность персонала — 17 человек. Также компания намерена привлекать деньги дольщиков.

Кроме того, инвестор собирается построить лифтовый подъемник высотой 45 метров на два лифта в Светлогорске около Театра эстрады «Янтарь-Холл». Предполагается, что бесплатно пользоваться лифтом смогут маломобильные группы населения. Для остальных стоимость проезда составит 35 рублей.

Представитель ООО «Вестдевелопмент» сообщил, что застройщик входит в группу компаний, которая реализует проекты строительства многоэтажной жилой застройки в Москве и Краснодарском крае (Сочи).

Отметим, что проект на заседании поддерживали врио вице-премьера Гарри Гольдман и замдиректора Корпорации развития области Владимир Фомин, ранее возглавлявший управление ЖКХ в Светлогорском районе.

Напомним, конкурс по выбору генерального подрядчика объекта «Причальные стенки в Зеленоградске» выиграла его компания ЗАО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» из Санкт-Петербурга, предложив провести работы за 374,133 млн рублей, что на 2 млн ниже начальной цены контракта. В ноябре врио министра культуры и туризма Андрей Ермак сообщил, что яхтенная марина на реке Тростянка будет введена в эксплуатацию в 2017 году.

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