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15:00 (мск), источник: Nakanune.ru

На «Иннопром» приедут более 120 представителей японского бизнеса: они уже подтвердили свое участие в выставке

Более 120 представителей бизнес-сообщества Японии подтвердили свое участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 июля в партнерстве со страной восходящего солнца. Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Катасэ на встрече с делегацией Минпромторга России, которая прошла в Токио.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на Минпромторг России, одной из тем для обсуждения стала подготовка японской стороной к выставке. Хирофуми Катасэ сообщил, что в настоящее время они завершают формирование японского кластера на выставке, который расположится на площади свыше 4 тыс. квадратных метров, а также подготовку своей части деловой и культурной программы как страны-партнера выставки.

«На сегодня участие подтвердили свыше 120 делегатов. Всего мы рассчитываем, что с японской стороны будет порядка 400 представителей крупнейших компаний. Надеюсь, выставка станет местом, где мы сможем подписать некоторые контракты в рамках нашей работы», — сказал замминистра японского правительства.

Отметим, в Свердловской области по поручению главы региона созданы все необходимые условия для проведения международной промышленной выставки и комфортного пребывания гостей, а подготовка площадок выставочных мероприятий идет в плановом порядке.

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