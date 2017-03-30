На «Иннопром» приедут более 120 представителей японского бизнеса: они уже подтвердили свое участие в выставке

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на Минпромторг России, одной из тем для обсуждения стала подготовка японской стороной к выставке. Хирофуми Катасэ сообщил, что в настоящее время они завершают формирование японского кластера на выставке, который расположится на площади свыше 4 тыс. квадратных метров, а также подготовку своей части деловой и культурной программы как страны-партнера выставки.

«На сегодня участие подтвердили свыше 120 делегатов. Всего мы рассчитываем, что с японской стороны будет порядка 400 представителей крупнейших компаний. Надеюсь, выставка станет местом, где мы сможем подписать некоторые контракты в рамках нашей работы», — сказал замминистра японского правительства.

Отметим, в Свердловской области по поручению главы региона созданы все необходимые условия для проведения международной промышленной выставки и комфортного пребывания гостей, а подготовка площадок выставочных мероприятий идет в плановом порядке.