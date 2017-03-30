Волгоградское ведомство умудрялось брать плату за бесплатные госуслуги

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального УФАС, судебное дело возникло по обращению Калачевского мясокомбината. Для перевозки продуктов предприятию необходимо получать в подведомственных учреждениях комитета ветеринарные сопроводительные документы. Данная услуга предоставляется по закону на безвозмездной основе. Однако областные чиновники выдвинули требования об оплате услуги по идентификации, которая является необходимой составляющей бесплатной услуги по выдаче ветеринарных сопроводительных документов. Суд указал чиновникам на неправомерность их требований.

Как прокомментировал руководитель управления Роман Лучников: «Руководителям органов власти Волгоградской области следует уделять более пристальное внимание при принятии нормативных актов, так как они могут носить антиконкурентный характер и могут оказать негативное влияние на экономические отношения в границах нашего субъекта».