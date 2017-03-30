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15:35 (мск), источник: PROUFU.ru

Горсовет Уфы предложил новые условия отбора перевозчиков в столичных маршрутах

Депутаты Горсовета Уфы сегодня приняли в новой редакции положение о проведении конкурса, регулирующего правила отбора перевозчиков на городских регулярных маршрутах, сообщает Ъ-Уфа.

До этого положение трижды отклонялся республиканским УФАС по жалобам самих перевозчиков.

Прежнее положение не удовлетворяло основную часть перевозчиков по причине того, что ограничивалась конкуренция между фирмами-перевозчиками. Самый большой балл в конкурсе получали те из них, которые имели большой опыт работы, несмотря на многочисленные ДТП, старую автостоянку и неудобства техники для пассажиров. Новая редакция позволяет сделать рынок перевозчиков более конкурентоспособной, учитывая эти критерии.

К примеру, теперь увеличено количество баллов за новизну автопарка, технические характеристики автобусов и безаварийную езду. 25 баллов можно получить за наличие низкопольных автобусов или имеющих оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями (ранее присуждалось максимум 6 баллов). Новизна автопарка и безаварийная езда оценивается так же на 25 баллов (против 10 и 12 баллов соответственно по старой редакции). Опыт работы на рынке все еще остается одним из главных критериев определения выбора фирмы-перевозчика на тот или иной вопрос.

Как мы писали ранее, уфимский рынок перевозок — довольно криминализированная сфера экономики. Огромную его долю контролируют фирмы — «нелегалы», которые возят пассажиров без разрешительной документации на это.

— Меня смущает тот факт, что максимальный балл за опыт работы на рынке дается, если перевозчик работает 12 или более лет. Почему именно 12? Почему не 10, не 15? Странная логика. Я считаю, все-таки администрация сохранила, таким образом, возможность выигрышного положения для «своих» перевозчиков, — комментирует генеральный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Наталья Тептерева.

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