Горсовет Уфы предложил новые условия отбора перевозчиков в столичных маршрутах

До этого положение трижды отклонялся республиканским УФАС по жалобам самих перевозчиков.

Прежнее положение не удовлетворяло основную часть перевозчиков по причине того, что ограничивалась конкуренция между фирмами-перевозчиками. Самый большой балл в конкурсе получали те из них, которые имели большой опыт работы, несмотря на многочисленные ДТП, старую автостоянку и неудобства техники для пассажиров. Новая редакция позволяет сделать рынок перевозчиков более конкурентоспособной, учитывая эти критерии.

К примеру, теперь увеличено количество баллов за новизну автопарка, технические характеристики автобусов и безаварийную езду. 25 баллов можно получить за наличие низкопольных автобусов или имеющих оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями (ранее присуждалось максимум 6 баллов). Новизна автопарка и безаварийная езда оценивается так же на 25 баллов (против 10 и 12 баллов соответственно по старой редакции). Опыт работы на рынке все еще остается одним из главных критериев определения выбора фирмы-перевозчика на тот или иной вопрос.

Как мы писали ранее, уфимский рынок перевозок — довольно криминализированная сфера экономики. Огромную его долю контролируют фирмы — «нелегалы», которые возят пассажиров без разрешительной документации на это.