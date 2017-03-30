В период матчей Кубка конфедераций в Казани назначат 45 дополнительных поездов
Через железнодорожные вокзалы столицы Татарстана планируется принять более 58 тыс. болельщиков.
Через железнодорожные вокзалы столицы Татарстана планируется принять более 58 тыс. болельщиков.
(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для перевозки болельщиков и зрителей в период проведения футбольных матчей Кубка конфедераций с 16 июня по 4 июля будет назначено 45 дополнительных поездов прибытием в Казань и из столицы Татарстана сообщением с Москвой,
Как рассказал спикер, из 45 дополнительных поездов 34 будут введены вновь разработанным расписанием.
В частности, на этот период будет назначено из Москвы в Казань 17 дополнительных поездов на 37 рейсов; из Казани в Москву — 17 дополнительных поездов на 34 рейса; из
«Всего через железнодорожные вокзалы планируется принять более 58 тыс. болельщиков», — подчеркнул А. Черемнов.
По его словам, самые «пиковые» даты ожидаются 22, 24 и 28 июня. Так, в Казань 18 июня прибывает шесть дополнительных поездов, 22 июня — 10 поездов, 24 и 28 июня — по девять поездов, 1 и 3 июля — по шесть поездов. Из столицы Татарстана 19 июня отправятся шесть поездов, 23, 25 и 29 июня — по восемь поездов, 1 июля — пять поездов.
«Также в дни проведения спортивных матчей по железнодорожной ветке интермодального сообщения Аэропорт — вокзал Казань-1 — Аэропорт будут задействованы 23 пары пригородных поездов, курсирующие с интервалом в один час», — проинформировал замначальника ГЖД.
Напомним, с 17 июня по 2 июля в России пройдет восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных — Кубок конфедераций. В Казани состоится четыре матча — 18, 22, 24 и 28 июня.
«В дни проведения спортивных мероприятий одними из основных объектов транспортной инфраструктуры станут железнодорожный вокзал Казань-1 и
«Инфраструктура железнодорожных вокзалов на сегодняшний день полностью готова для приема гостей Кубка конфедераций, — заверил спикер. — Инфраструктуру подготовили еще к Универсиаде. Оценка, которая была дана руководством страны и республики по проведению данного мероприятия, а также чемпионата мира по водным видам спорта, достаточно высокая. Думаю, что проведя два серьезных мероприятия, справимся и в этот раз с нагрузкой по пассажиропотоку. Будет оказан весь комплекс услуг для всех пассажиров».
Замначальника ГЖД также упомянул, что, согласно принятому федеральному закону, предусмотрен бесплатный проезд болельщиков в дополнительных поездах. Чтобы им воспользоваться, необходимо будет предъявить билет на матч, персонифицированную карту болельщика и посадочный талон.