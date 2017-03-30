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17:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В период матчей Кубка конфедераций в Казани назначат 45 дополнительных поездов

Через железнодорожные вокзалы столицы Татарстана планируется принять более 58 тыс. болельщиков.

(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для перевозки болельщиков и зрителей в период проведения футбольных матчей Кубка конфедераций с 16 июня по 4 июля будет назначено 45 дополнительных поездов прибытием в Казань и из столицы Татарстана сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника ГЖД по Казанскому региону Александр Черемнов.

Как рассказал спикер, из 45 дополнительных поездов 34 будут введены вновь разработанным расписанием.

В частности, на этот период будет назначено из Москвы в Казань 17 дополнительных поездов на 37 рейсов; из Казани в Москву — 17 дополнительных поездов на 34 рейса; из Санкт-Петербурга в Казань — три дополнительных поезда на восемь рейсов; из Казани в Санкт-Петербург — два дополнительных поезда на восемь рейсов; из Адлера в Казань — три дополнительных поезда на восемь рейсов; из Казани в Адлер — три дополнительных поезда на восемь рейсов.

«Всего через железнодорожные вокзалы планируется принять более 58 тыс. болельщиков», — подчеркнул А. Черемнов.

По его словам, самые «пиковые» даты ожидаются 22, 24 и 28 июня. Так, в Казань 18 июня прибывает шесть дополнительных поездов, 22 июня — 10 поездов, 24 и 28 июня — по девять поездов, 1 и 3 июля — по шесть поездов. Из столицы Татарстана 19 июня отправятся шесть поездов, 23, 25 и 29 июня — по восемь поездов, 1 июля — пять поездов.

«Также в дни проведения спортивных матчей по железнодорожной ветке интермодального сообщения Аэропорт — вокзал Казань-1 — Аэропорт будут задействованы 23 пары пригородных поездов, курсирующие с интервалом в один час», — проинформировал замначальника ГЖД.

Напомним, с 17 июня по 2 июля в России пройдет восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных — Кубок конфедераций. В Казани состоится четыре матча — 18, 22, 24 и 28 июня.

«В дни проведения спортивных мероприятий одними из основных объектов транспортной инфраструктуры станут железнодорожный вокзал Казань-1 и транспортно-пересадочный узел “Восстание” или Казань-2», — отметил А. Черемнов.

«Инфраструктура железнодорожных вокзалов на сегодняшний день полностью готова для приема гостей Кубка конфедераций, — заверил спикер. — Инфраструктуру подготовили еще к Универсиаде. Оценка, которая была дана руководством страны и республики по проведению данного мероприятия, а также чемпионата мира по водным видам спорта, достаточно высокая. Думаю, что проведя два серьезных мероприятия, справимся и в этот раз с нагрузкой по пассажиропотоку. Будет оказан весь комплекс услуг для всех пассажиров».

Замначальника ГЖД также упомянул, что, согласно принятому федеральному закону, предусмотрен бесплатный проезд болельщиков в дополнительных поездах. Чтобы им воспользоваться, необходимо будет предъявить билет на матч, персонифицированную карту болельщика и посадочный талон.

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