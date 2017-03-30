Волгоградские торговые центры оборудуют видеокамерами за 700 млн рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета экономической политики и развития, соответствующее решение обсудили на заседании представители ведомства, а также сотрудники комитета промышленности и торговли региона, комитета информационных технологий Волгоградской области, региональных управлений МВД и МЧС, а также руководство торговых центров.

«В ходе совещания была отмечена необходимость внедрения системы “Безопасный город” в местах массового пребывания людей для обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений. Система предусматривает централизованный сбор, хранение и обработку информации с использованием видеонаблюдения, программных и технических средств», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в настоящее время на территории Волгограда, Волжского и Камышина работает 413 камер видеонаблюдения, подключенных к областной комплексной информационной системе.