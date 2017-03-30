Волгоградские торговые центры оборудуют видеокамерами за 700 млн рублей
Более 30 торговых центров Волгоградской области оборудуют системами видеонаблюдения за 700 миллионов рублей.
Более 30 торговых центров Волгоградской области оборудуют системами видеонаблюдения за 700 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«В ходе совещания была отмечена необходимость внедрения системы “Безопасный город” в местах массового пребывания людей для обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений. Система предусматривает централизованный сбор, хранение и обработку информации с использованием видеонаблюдения, программных и технических средств», — добавили в
Напомним, что в настоящее время на территории Волгограда, Волжского и Камышина работает 413 камер видеонаблюдения, подключенных к областной комплексной информационной системе.