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17:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские торговые центры оборудуют видеокамерами за 700 млн рублей

Более 30 торговых центров Волгоградской области оборудуют системами видеонаблюдения за 700 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета экономической политики и развития, соответствующее решение обсудили на заседании представители ведомства, а также сотрудники комитета промышленности и торговли региона, комитета информационных технологий Волгоградской области, региональных управлений МВД и МЧС, а также руководство торговых центров.

«В ходе совещания была отмечена необходимость внедрения системы “Безопасный город” в местах массового пребывания людей для обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений и преступлений. Система предусматривает централизованный сбор, хранение и обработку информации с использованием видеонаблюдения, программных и технических средств», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в настоящее время на территории Волгограда, Волжского и Камышина работает 413 камер видеонаблюдения, подключенных к областной комплексной информационной системе.

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