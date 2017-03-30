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17:04 (мск), источник: Kazinform

Министр нацэкономики рассказал, как повлияет ЭКСПО на цены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос, повлияет ли проведение международной выставки на цены в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Честно говоря, я не думаю, что проведение ЭКСПО будет влиять на уровень цен в более высокую или более низкую сторону. По крайней мере ясно, что это каким-то образом будет влиять на цены в гостиницах и на услуги ресторанов и объектов развлечения, туристических объектов. Но с точки зрения влияния на продовольственные цены, все-таки когда мы ожидаем приезда туристов, которые в меньшей степени ходят по нашим магазинам, в большей степени посещают туристические объекты, сам ЭКСПО, проживают в гостиницах, ходят в музеи и, наверное, больше питаются в объектах общественного питания — какого-либо повышения цен отдельного (на продукты питания — прим. агентства.) на период проведения ЭКСПО мы не прогнозируем», — отметил министр.

При этом, по его словам, проведение ЭКСПО совпадает с периодом сезонного спада цен по большинству товарных позиций.

«Это период урожая, с юга, с сопредельных стран увеличиваются поставки, и здесь, в центре, на севере начинается реализация собственных поставок. Поэтому с точки зрения гостиниц, туристических объектов понятно, но это и хорошо, потому что выгодно нашему малому и среднему бизнесу местному. Это ведь тоже экспорт туристических услуг. Чтобы гости приехали сюда, оставили какие-то деньги. А с точки зрения нашей продовольственной корзины, мы не ожидаем какого-либо изменения цен», — прокомментировал Сулейменов.

Напомним, что Международная специализированная выставка пройдет в городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе которой ожидается порядка 5 миллионов посещений.

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