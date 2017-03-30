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15:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Власти Екатеринбурга опубликовали список школ, подлежащих капремонту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга опубликовала список школ, подлежащих ремонту в 2017 — 2019 годах.

Согласно опубликованному постановлению, капитальный ремонт будет проведен в восьми зданиях. На работы выделено 155,5 млн рублей, из них 51,8 млн рублей — из бюджета Екатеринбурга, остальные — субсидия Свердловской области.

В 2017 году капитальный ремонт должен быть завершен в школе № 131 в поселке Рудном, школе № 129 в Железнодорожном районе и гимназии № 39 в Чкаловском районе.

В период с 2017 по 2018 годы будет проведен капремонт лицея № 110 в Октябрьском районе, школ № 81 и № 49 в Орджоникидзевском районе.

Школы № 43 в Кировском районе и № 141 в Верх-Исетском районе планируется отремонтировать с 2018 — 2019 годах.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016−2025 годы.

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