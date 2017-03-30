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15:53 (мск), источник: dostup1.ru

На ремонт дорог Челябинска направили 500 млн рублей

Соответствующие изменения внесены в бюджет региона на ближайшие три года.

На ремонт дорог Челябинска направили 500 млн рублей — соответствующие изменения внесены в бюджет региона на ближайшие три года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам мартовской сессии ЗСО.

Главным поводом для принятия изменения стало перераспределение бюджетных ассигнований областного Дорожного фонда в размере 500 млн рублей для финансового обеспечения ремонта и содержания автодорог Челябинска. Также изменения были обусловлены утверждением программы областных госгарантий на 2017 год в рамках реализации инвестполитики, направленной на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление региона.

Кроме того, было уточнены соответствующие показатели верхнего предела областного госдолга с учетом предоставления областных госгарантий и бюджетных кредитов из федерального бюджета.

При этом основные параметры областного бюджета не изменяются: доходы составят 126 млрд 659 млн, расходы — 136 млрд 659 млн, дефицит — 10 млрд рублей.

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