Бюджет Нижегородской области на 2017 год стал дефицитным

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили изменения в бюджете Нижегородской области на 2017 год, согласно которым дефицит составит 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с корректировками, будут увеличены денежные выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, и предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей.

Также будут увеличены расходы на обеспечение жильем детей-сирот, приобретение медицинского оборудования и подготовку к чемпионату мира по футболу. Кроме того 141,8 млн рублей будет выделено из областного бюджета на создание мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» на Нижегородской ярмарке.

В то же время предусмотрено уменьшение налоговых доходов областного бюджета, являющихся источниками формирования дорожного фонда области. В том числе, в связи с изменением федерального законодательства уменьшены поступления акцизов на нефтепродукты.

С учетом изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2017 год уменьшены на 1 млрд 135 млн рублей, расходы увеличены на 1 млрд 855,6 млн рублей, дефицит составит 2 млрд 317 млн рублей (увеличен на 2,9 млрд рублей).

В пресс-службе Законодательного собрания области подчеркнули, что увеличение дефицита носит технический характер. Распределены средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года.