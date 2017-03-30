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16:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Бюджет Нижегородской области на 2017 год стал дефицитным

Увеличение дефицита бюджета Нижегородской области носит технический характер.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили изменения в бюджете Нижегородской области на 2017 год, согласно которым дефицит составит 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с корректировками, будут увеличены денежные выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, и предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей.

Также будут увеличены расходы на обеспечение жильем детей-сирот, приобретение медицинского оборудования и подготовку к чемпионату мира по футболу. Кроме того 141,8 млн рублей будет выделено из областного бюджета на создание мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» на Нижегородской ярмарке.

В то же время предусмотрено уменьшение налоговых доходов областного бюджета, являющихся источниками формирования дорожного фонда области. В том числе, в связи с изменением федерального законодательства уменьшены поступления акцизов на нефтепродукты.

С учетом изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2017 год уменьшены на 1 млрд 135 млн рублей, расходы увеличены на 1 млрд 855,6 млн рублей, дефицит составит 2 млрд 317 млн рублей (увеличен на 2,9 млрд рублей).

В пресс-службе Законодательного собрания области подчеркнули, что увеличение дефицита носит технический характер. Распределены средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года.

«Остатки денежных средств на начало года не являются доходами текущего года, но они могут быть использованы на погашение дефицита или направлены на дополнительные расходные обязательства», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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