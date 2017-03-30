Бюджет Нижегородской области на 2017 год стал дефицитным
Увеличение дефицита бюджета Нижегородской области носит технический характер.
Увеличение дефицита бюджета Нижегородской области носит технический характер.
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили изменения в бюджете Нижегородской области на 2017 год, согласно которым дефицит составит 2,3 млрд рублей, сообщили в
В соответствии с корректировками, будут увеличены денежные выплаты на обеспечение питанием детей из малоимущих семей, на предоставление дополнительных пособий гражданам, имеющим детей, и предоставление ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей.
Также будут увеличены расходы на обеспечение жильем
В то же время предусмотрено уменьшение налоговых доходов областного бюджета, являющихся источниками формирования дорожного фонда области. В том числе, в связи с изменением федерального законодательства уменьшены поступления акцизов на нефтепродукты.
С учетом изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2017 год уменьшены на 1 млрд 135 млн рублей, расходы увеличены на 1 млрд 855,6 млн рублей, дефицит составит 2 млрд 317 млн рублей (увеличен на 2,9 млрд рублей).
В
«Остатки денежных средств на начало года не являются доходами текущего года, но они могут быть использованы на погашение дефицита или направлены на дополнительные расходные обязательства», — сообщили в