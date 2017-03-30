Две тысячи рабочих мест появятся в Чусовом после создания ТОСЭР

Инвестор, вложивший средства в создание тепличного комплекса в Чусовом, заключил договор на аренду земельного участка. В ближайшее время его зарегистрируют в качестве резидента ТОСЭР в Чусовоми, и он начнёт строительство объекта. Об этом рассказали корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в пресс-службе главы администрации Чусовского района.

«Работа по привлечению инвесторов началась задолго до получения статуса ТОСЭР. Мы понимаем, что никакой инвестор не придет на “голую землю” даже при наличии льгот. Для бизнеса важно, чтобы у него не было проблем с подключением к газо-, водо-, энергоснабжению, чтобы административные барьеры были сведены к нулю», — говорит глава района Сергей Белов.

В районе уже успешно действуют две новые компании. Только что начавшая свою деятельность китайская компания «Золотой лес» будет заниматься глубокой переработкой древесины, закупаемой у местных предпринимателей. Готовая продукция, в основном, пойдёт на экспорт. Предприятие планирует выйти на мощность производства в 3тыс. кубометров в месяц, а на первоначальном этапе выпускает 1тыс. кубометров древесины. «Чусовской завод по восстановлению труб» открыли летом 2016 г. Он будет восстанавливать трубы, в основном, для газовой отрасли. В этом году завод планирует перевезти в Прикамье собственное транспортное предприятие из Ижевска.

«Завод по восстановлению труб» уже работает. На нём пока создали около 20 рабочих мест. На новом транспортном предприятии будет ещё 40 рабочих мест. Это немного, но основной принцип нашей заявки для получения статуса ТОСЭР заключался именно в привлечении многих небольших по объёму предприятий, не требующих гигантских финансовых вложений. Для их размещения у нас уже готовы площадки. Это промпарки «Южный», «Вильвенский», агропарк «Тепличный». На любой из выбранных инвестором территорий мы окажем ему всестороннюю поддержку. В долгосрочной перспективе инвестиции в экономику города должны достигнуть 40 млрд руб., что позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, — поясняет Сергей Белов.