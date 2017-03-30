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16:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Три гривны. «Ощадбанк» ввел комиссию за оплату ЖКХ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Государственный «Ощадбанк» ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщила пресс-служба банка.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона», — заявили в банке.

«При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 гривны», — сообщила пресс-служба.

Без комиссии можно будет платить в кассе пенсионными платежными картами «Ощадбанка».

Остальные клиенты «Ощадбанка», а также пенсионеры, которые не являются клиентами банка, должны платить в кассе комиссию.

В марте сообщалось, что Министерство финансов в 2017 году не планирует докапитализацию государственных «Ощадбанка».

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