В Калининградской области появится завод по переработке биологических отходов

Строительство завода обойдётся в полмиллиарда рублей. Предприятие планируют запустить к концу следующего года. И в 2019-м оно выйдет на свою проектную мощность — до 40 тонн отходов сельхозпроизводства в сутки. В результате переработки получат мясо-костную муку для комбикормов и технический жир. Сейчас в правительстве области разрабатывает программу по субсидированию затрат, на которые приобретут оборудование для погрузки, перевозки и переработки биоотходов.

Наталья Шевцова, врио министра сельского хозяйства Калининградской области:

— Это новая ступень в развитии любого общества. Несколько десятков лет назад об этом не могло идти и речи. И все пользовались таким способом утилизации, как скотомогильники. На сегодняшний день эти технологии существуют. И наша задача — получать эти технологии для блага жителей Калининградской области.

Некоторые аграрии занимаются утилизаций биоотходов специфически. Неподалёку от Гурьевска нашли полтора десятка трупов телят. Кто оставил мёртвых животных на обочине просёлочной дороги — неизвестно. По словам ветеринаров, это уже не первый подобный случай в регионе, что диктует необходимость строительства предприятия.