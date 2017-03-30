В Калининградской области появится завод по переработке биологических отходов
Воплощать проект по переработке биоотходов будет компания «Правдинское Свино Производство», а также группа инвесторов из Таиланда и Дании.
Воплощать проект по переработке биоотходов будет компания «Правдинское Свино Производство», а также группа инвесторов из Таиланда и Дании.
Строительство завода обойдётся в полмиллиарда рублей. Предприятие планируют запустить к концу следующего года. И в 2019-м оно выйдет на свою проектную мощность — до 40 тонн отходов сельхозпроизводства в сутки. В результате переработки получат
Наталья Шевцова, врио министра сельского хозяйства Калининградской области:
— Это новая ступень в развитии любого общества. Несколько десятков лет назад об этом не могло идти и речи. И все пользовались таким способом утилизации, как скотомогильники. На сегодняшний день эти технологии существуют. И наша задача — получать эти технологии для блага жителей Калининградской области.
Некоторые аграрии занимаются утилизаций биоотходов специфически. Неподалёку от Гурьевска нашли полтора десятка трупов телят. Кто оставил мёртвых животных на обочине просёлочной дороги — неизвестно. По словам ветеринаров, это уже не первый подобный случай в регионе, что диктует необходимость строительства предприятия.