Александр Машкевич показал премьер-министру свой новый завод в Актобе

Сагинтаев побывал на производстве в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область. Транснациональная компания «Казхром» представлена в регионе двумя филиалами — Донским горно-обогатительным комбинатом в Хромтау и Актюбинским заводом ферросплавов в Актобе.

«Здесь, в Актобе, мы уже запустили новый современный ферросплавный завод, который вы только что посетили. Сейчас выводим его на полную мощность. Но этим проектом в ферросплавном подразделении группы мы не ограничиваемся. В текущем году мы приступили к реновации цеха, что позволит нам увеличить производительность существующих печей на 35%, снизить расход электроэнергии на 25% за счёт подогрева шихты ферросплавным газом и повысить извлечение хрома в ферросплавах с 88% до 92%», — резюмировал Машкевич.

На встрече с коллективом компании аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что АО «Казхром» является одним из самых стабильных и надёжных предприятий региона. В 2016 году производство ферросплавов на заводе составило 426 000 тонн. В том числе 138 000 тонн произвёл новый ферросплавный завод или, как его ещё называют, четвёртый цех.

«В 2017 году ожидается производство более 300 000 тонн феррохрома. В данный момент работают все четыре печи цеха. Технология, передовая для мировой металлургии, продолжает отрабатываться», — отметил Машкевич.

Коллективный договор между профсоюзом сотрудников и работодателем «Казхромом» считается одним из лучших по республике в части разносторонности и исполнения принятых обязательств. В актюбинском регионе на реализацию социальных обязательств в рамках коллективного договора компания в 2016 году направила почти три млрд тенге.