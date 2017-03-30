Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Войска НАТО начали тренировки на "русском мирном населении"
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Пять звезд, которые были изгоями в школе
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
На Урале уволят воспитательницу, заставившую ребенка вымыть рот с мылом
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
В Киеве заявили о готовности управлять «больной» Россией – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
17:22 (мск), источник: Informburo.kz

Александр Машкевич показал премьер-министру свой новый завод в Актобе

Бизнесмен и председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич показал премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву новый ферросплавный завод «Казхрома» в Актобе, сообщает пресс-служба компании.

Сагинтаев побывал на производстве в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область. Транснациональная компания «Казхром» представлена в регионе двумя филиалами — Донским горно-обогатительным комбинатом в Хромтау и Актюбинским заводом ферросплавов в Актобе.

«Здесь, в Актобе, мы уже запустили новый современный ферросплавный завод, который вы только что посетили. Сейчас выводим его на полную мощность. Но этим проектом в ферросплавном подразделении группы мы не ограничиваемся. В текущем году мы приступили к реновации цеха, что позволит нам увеличить производительность существующих печей на 35%, снизить расход электроэнергии на 25% за счёт подогрева шихты ферросплавным газом и повысить извлечение хрома в ферросплавах с 88% до 92%», — резюмировал Машкевич.

На встрече с коллективом компании аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что АО «Казхром» является одним из самых стабильных и надёжных предприятий региона. В 2016 году производство ферросплавов на заводе составило 426 000 тонн. В том числе 138 000 тонн произвёл новый ферросплавный завод или, как его ещё называют, четвёртый цех.

«В 2017 году ожидается производство более 300 000 тонн феррохрома. В данный момент работают все четыре печи цеха. Технология, передовая для мировой металлургии, продолжает отрабатываться», — отметил Машкевич.

Коллективный договор между профсоюзом сотрудников и работодателем «Казхромом» считается одним из лучших по республике в части разносторонности и исполнения принятых обязательств. В актюбинском регионе на реализацию социальных обязательств в рамках коллективного договора компания в 2016 году направила почти три млрд тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казахстанца, выигравшего в фотоконкурсе iPhone 7, уличили в плагиате
Путин впервые прокомментировал антикоррупционные митинги
Россия и Белоруссия не смогли разрешить газовый спор
Песков сообщил о переносе «прямой линии» с Путиным
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Кремль: Путин уже озвучивал свою позицию по делу Сенцова
Глава правительства РФ разрешил спортсменам мельдоний
Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Застройщики начали массово выплачивать неустойку дольщикам
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь