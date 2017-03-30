Обыски в НБУ касались деятельности Platinum Bank, — Холодницкий

Об этом журналистам заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В частности, Холодницкий отметил, что после оценки изъятых накануне документов правоохранители проведут еще ряд следственных действий.

«Дело связано со злоупотреблениями, в том числе в вопросах деятельности Platinum Bank, поскольку следствие проверяет версию о преднамеренном завышении ликвидности и занижении экономических рисков, которые есть в финансовых учреждениях, в том числе и в Platinum Bank», — отметил Холодницкий.

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что обыски в НБУ касались его руководства. По состоянию на 30 марта правоохранители по этому делу еще не объявляли подозрения.