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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Размеры социальных пенсий увеличивать не планируется — Минтруда

30 марта, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси размеры социальных пенсий увеличивать не планируется. Об этом сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич во время онлайн-конференции на тему «Пенсионное обеспечение: сегодня и завтра», которая проходит на сайтах БЕЛТА и министерства.

Источник: БЕЛТА

Наталья Мурашкевич проинформировала, что социальную пенсию в республике получают 63,1 тыс. человек. Размер социальной пенсии зависит от категории ее получателей.

Так, у инвалидов первой группы и детей-инвалидов при четвертой степени утраты здоровья ее размер в марте текущего года составляет Br198,11 (110% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин старше 60 лет — Br90,05 (50% БПМ).

«В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы», — отметила представитель министерства.

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