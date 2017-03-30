ФАС проведет расследования в отношении операторов по ценам на роуминг

«Мы переходим в категорию наших действий, которые можно назвать проведением антимонопольных расследований. Это означает, что в ближайшее время в адрес операторов связи будет направлена детальная информация относительно той работы, которые они ведут по направлению межоператорского взаимодействия и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов на услуги связи в роуминге. Целевая установка — в роуминге как дома», — заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Представитель МТС сообщил «Интерфаксу», что компания в течение последних лет проводит тарифную политику, направленную на снижение цен для абонентов в поездках по России. По его словам, в настоящее время 80% абонентов, выезжающих в другие регионы РФ, разговаривают по цене, максимально приближенной к «домашней». «Для тех, кто пользуется в основном голосовыми услугами, мы готовим предложение с посекундной тарификацией звонков в поездках по РФ, которое позволит существенно снизить расходы на связь», — сказал он.

В компании «Мегафон» сообщили, что оператор отправил свои предложения в ФАС по вопросам национального и внутрисетевого роуминга. «Еще в первом квартале 2016 года мы сделали стоимость звонков в поездках по России на большинстве тарифов такой же, как в “домашнем” регионе. Уже сейчас более 80% абонентов “Мегафона” существенно экономят в поездках по России, подключив опции “Будь как дома” и “Вся Россия” или используя пакетные тарифы», — сообщил представитель «Мегафона».

«Вымпелком» в ближайшее время планирует разработать «дорожную карту» с вариантами тарифов при поездках по России. «Мы считаем возможным снижение цен для наших клиентов в поездках по России. Но для этого принципиально важно решить ряд сопряженных вопросов. Так, изменение цен во внутрисетевом роуминге завязано на решение вопроса с интерконнектом, стоимость которого влияет на ценообразование в роуминге. И от действий всех участников рынка в этом направлении зависит решение этого вопроса — как финальный дизайн, так и сроки», — заявил представитель «Вымпелкома».

По его словам, компания направила операторам-партнерам предложение о подписании допсоглашения, направленного на взаимное снижение ставки интерконнекта и роуминговой ставки. «К сожалению, пока не все операторы конструктивно отреагировали на наше предложение», — добавил представитель «Вымпелкома».

Голомолзин ранее сообщал «Интерфаксу» о планах сравнить стоимость роуминговых услуг в национальном роуминге в Крыму с общероссийской в I квартале 2017 года. Дальнейшие действия рабочей группы при ФАС как раз предполагали выдвижение операторами предложений по отмене роуминга и в других частях России. Осенью прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев призвал Минкомсвязи как можно быстрее «сказать “нет” внутрироссийскому роумингу». Он также говорил, что регулятор может принять меры в отношении мобильных операторов, если они не отменят тарификацию роуминга на территории Крыма, Сахалина и Камчатки.