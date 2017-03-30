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17:44 (мск), источник: РИА Новости

«Почта России» не считает зарплаты своих сотрудников низкими

НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. «Почта России» не согласилась с выводами журналистов ОТР о низких зарплатах почтовых работников в России; с 2013 года их заработки выросли на 25,4% — до 20,9 тысячи рублей в месяц; по 5−6 тысяч получают лишь почтальоны в малых селах, сообщил РИА Новости в четверг в ответе на запрос представитель сибирского филиала «Почты России» Антон Калтыгин.

Источник: РИА Новости

Ранее в программе «Реальные цифры» на Общественном телевидении России (ОТР) была озвучена проблема низких зарплат российских почтальонов. Многие из них анонимно сообщили журналистам о зарплатах, едва превышающих 2 тысячи рублей. В частности, поступило сообщение: «2800 рублей ставка — 0,4. Занятость на все 100%. Омская область, Азовский район, село Александровка. Полтавский почтамт».

На основании собственного опроса журналисты пришли к выводу, что средняя зарплата почтальона в России составляет около 8,8 тысячи рублей.

«За последние четыре года “Почта России” инвестировала в фонд оплаты труда сотрудников более 22 миллиардов рублей, из них в 2016 году — 8,3 миллиарда рублей. В результате с 2013 года средняя зарплата выросла на 25,4% с 16,7 до 20,9 тысячи рублей в месяц. Эта цифра подразумевает не только заработную плату почтальонов, как указывает ОТР, а среднюю зарплату всех почтовых работников предприятия», — говорится в сообщении.

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В «Почте России» отметили, что для того, чтобы правильно оценить эти цифры, важно понимать, что коллектив предприятия на 85% состоит из основного производственного персонала. Это почти 300 тысяч человек, из которых более 65 тысяч работает на неполной ставке, а в отдаленных и малонаселенных пунктах занятость почтальона часто не превышает трех дней в неделю по три часа. Соответственно, и получают они по 5−6 тысяч рублей в месяц.

Почтовый оператор отмечает, что изложенная телеканалом ОТР информация относительно зарплат почтальонов, представлена некорректно и не имеет официального подтверждения. «Отметим, что SMS-сообщения непроверенных лиц не отражают общей динамики и не могут служить в качестве основания для выведения средней заработной платы работников по региону в целом», — говорится в ответе.

По данным компании, по состоянию на 29 марта 2017 года фактическая средняя зарплата почтальонов в Омской области составляет 14118 рублей, по Омску — 14741 рублей (фактические начисления за февраль 2017 года). По Сибирскому федеральному округу средняя зарплата почтальона в 2016 году составила около 14 тысяч рублей, максимальная — около 15 тысяч. Для операторов почтовой связи эти цифры составляют около 17 и 18 тысяч рублей соответственно.

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