Россия и Белоруссия не договорились об урегулировании газового конфликта

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков не смогли договориться по газовому вопросу, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами РФ и Белоруссии, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены», — сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

Новак продолжил: «Напомню, что сегодня уже долг накопленный составляет более 700 млн долларов». Тем не менее, по его словам, переговоры продолжаются. «Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», — сказал министр.