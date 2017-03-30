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17:23 (мск), источник: Интерфакс

Россия и Белоруссия не договорились об урегулировании газового конфликта

По словам министра энергетики РФ, долг Белоруссии сейчас превышает $700 млн.

Источник: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков не смогли договориться по газовому вопросу, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами РФ и Белоруссии, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены», — сказал Новак журналистам по итогам переговоров.

Новак продолжил: «Напомню, что сегодня уже долг накопленный составляет более 700 млн долларов». Тем не менее, по его словам, переговоры продолжаются. «Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», — сказал министр.

Комментарии
6
serguey andreev
Вся эта фикция под названием "союзное государство" России-Белоруссии дышит наладом. Лукашенко, хотя и диктатор, но не вор. Если дойдет до крайности, он уйдет в ЕС и НАТО. Путин, тем не менее, все еще собираетс строить скоростную железную дорогу в Минск и выселяет жителей поселков Московской области в радиусе 500м от Белорусской железной дороги для этих целей. Что это - очередной акт коррупции, как Сочинская олимпиада? Или безумная слепота?
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lexx
Белоруссы борзеют просто, это шантаж чистой воды.
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lexx
полностью согласен
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