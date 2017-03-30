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22:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе при дорожном ремонте применяется полимерасфальтобетон

УФА, 30 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе при дорожном ремонте применяют полимерасфальтобетон, сообщили в пресс-службе администрации города. Полимерно-битумный вяжущий материал отличается большей прочностью при минус 20 градусах, чем асфальтобетон с применением традиционного битума. Кроме того, он обладает большей теплоустойчивостью и упругостью при плюс 20 градусах.

Источник: Башинформ

Также в составе асфальтобетонной смеси предусмотрено применение щебня только изверженных горных пород, который отличается высокой прочностью и морозостойкостью. Он практически не впитывает влагу и слабо подвергается разрушению под воздействием окружающей среды.

Материал хорошо показал себя в строительном сезоне 2016 года. В прошлом году на территории Уфы было уложено 77 331 кв. метров полимерасфальтобетона. Это участки на улице Кирова, на подходах к мостовым переходам через реку Белая, расположенным в створе улицы Города Галле, на новом участке улицы Интернациональной от Машиностроителей до Вологодской (введен в эксплуатацию к Дню Республики), на улице Ленина (участок от Пушкина до Революционной), на мосту через реку Уфимку в районе Каменной переправы.

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